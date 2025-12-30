ادارات و مدارس گلستان فردا چهارشنبه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی جمالی، عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به استقرار سامانه هوای سرد در استان، کاهش محسوس دما و به‌دنبال درخواست شرکت گاز استان، تعطیلی فردا چهارشنبه با هدف حفظ پایداری شبکه و تأسیسات گاز و تأمین مستمر انرژی برای آحاد جامعه به تصویب رسید.

وی افزود: بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت مصرف انرژی (شورای هماهنگی مدیریت بحران استان) و با موافقت استاندار گلستان، تمامی دستگاه‌های اجرایی استان شامل مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر واحدها به‌جز دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی، درمانی و مراکز تأمین خدمات ضروری در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعطیل خواهند بود.

جمالی ادامه داد: همچنین بنا به درخواست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و با توجه به استمرار شیوع بیماری آنفلوانزا، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس و مراکز آموزش عالی استان نیز در این روز تعطیل اعلام می‌شود.

معاون استاندار گلستان تأکید کرد: امتحانات نهایی مدارس و همچنین امتحانات دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی طبق برنامه زمان‌بندی قبلی برگزار خواهد شد و این تعطیلی شامل فرآیندهای امتحانی نمی‌شود.

وی افزود: شورای هماهنگی بانک‌های استان موظف است تدابیر لازم را برای فعالیت شعب کشیک در روز تعطیل اتخاذ کند تا ارائه خدمات بانکی به شهروندان دچار اختلال نشود.

جمالی با تأکید بر اهمیت موضوع، خواستار صرفه‌جویی حداکثری در مصرف انرژی و رعایت الزامات بهداشتی برای پیشگیری از ابتلاء به بیماری آنفلوانزا شد و اظهار کرد: این تصمیم باید به‌صورت کامل به واحدهای زیرمجموعه ابلاغ شده و از هرگونه اقدام مغایر با دستور صادره جلوگیری شود.