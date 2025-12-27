  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۷

پیش‌بینی واقع‌بینانه درآمدهای نفتی در بودجه

پیش‌بینی واقع‌بینانه درآمدهای نفتی در بودجه

وزیر نفت با تأکید بر نقش واقعی‌سازی درآمدهای نفتی درکاهش فشار تورمی گفت:ارقام مربوط به درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به‌گونه‌ای تنظیم شده که قابلیت تحقق داردو به بهبود معیشت مردم کمک کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محسن پاک‌نژاد با اشاره به میزان درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تأثیر واقعی‌سازی این درآمدها در کاهش تورم بیان کرد: هم دستگاه‌های اجرایی و هم همکاران ما در مجلس شورای اسلامی تمام همّ و غم خود را بر این گذاشته‌اند که معیشت مردم در بهترین شرایط ممکن تأمین شود و در این خصوص هیچ تردیدی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: البته این هدف دارای چارچوب‌ها و سازوکارهای مشخصی است که در نشست‌های کارشناسی به‌دقت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وزیر نفت با تأکید بر واقع‌بینانه بودن ارقام بودجه‌ای تصریح کرد: درآمدهای نفتی در لایحه بودجه به نحوی تعریف شده که ان‌شاءالله قابل تحقق خواهد بود.

پاک‌نژاد اظهار کرد: پس از نهایی‌شدن مباحث و تصمیم‌ها، جزئیات مربوط به درآمدهای نفتی و آثار آن بر بودجه و معیشت مردم به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی می‌شود.

کد خبر 6703644
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها