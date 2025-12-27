به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محسن پاک‌نژاد با اشاره به میزان درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تأثیر واقعی‌سازی این درآمدها در کاهش تورم بیان کرد: هم دستگاه‌های اجرایی و هم همکاران ما در مجلس شورای اسلامی تمام همّ و غم خود را بر این گذاشته‌اند که معیشت مردم در بهترین شرایط ممکن تأمین شود و در این خصوص هیچ تردیدی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: البته این هدف دارای چارچوب‌ها و سازوکارهای مشخصی است که در نشست‌های کارشناسی به‌دقت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وزیر نفت با تأکید بر واقع‌بینانه بودن ارقام بودجه‌ای تصریح کرد: درآمدهای نفتی در لایحه بودجه به نحوی تعریف شده که ان‌شاءالله قابل تحقق خواهد بود.

پاک‌نژاد اظهار کرد: پس از نهایی‌شدن مباحث و تصمیم‌ها، جزئیات مربوط به درآمدهای نفتی و آثار آن بر بودجه و معیشت مردم به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی می‌شود.