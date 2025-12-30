حسینی: نهج البلاغه پس از قرآن مهم ترین راه نجات بشر از شر شیاطین است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام والمسلمین حسینی ظهر سه شنبه در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به حکم انتصاب رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: در این حکم خطاب به این حقیر ذکر شده است که تمام توان خود را برای اعتلای منطقه به کار ببرم.

وی با اشاره به اینکه در این حکم رهبر معظم انقلاب کاشان را شهر مکرم نامیده اند، ابراز کرد: کاشان به واسطه پیشینه درخشان و حضور اساتید و دانشمندان و شارحین بزرگ نهج البلاغه به خود می بالد.

امام جمعه کاشان با بیان اینکه شخصاً در خطبه‌های نماز جمعه خطبه‌های نهج البلاغه و صحیفه سجادیه را نقل می‌کنم، تصریح کرد: آموزش نهج البلاغه در کاشان به صورت جدی انجام می‌شود و بخش زیادی از زحمت این مهم توسط نهادهای مردمی انجام می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه نهج البلاغه در دین مبین اسلام خاطرنشان کرد: نهج البلاغه پس از قرآن ارزشمندترین کتاب برای نجات انسان از شر شیاطین است.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به اینکه حفظ و آموزش نهج البلاغه زمینه ساز تمدن اسلامی است، گفت: مجموعه شهر مکرم خود این آمادگی را دارد که بیش از پیش در راستای ترویج آموزه‌های نهج البلاغه حرکت کند.