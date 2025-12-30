روایت هنرمندانه دفاع مقدس و مدافعان حرم رسالت جبهه فرهنگی انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عبدلیزاده سه شنبه شب در دورهمی رزمندگان و هنرمندان با عنوان «کاکام قاسم» که به مناسبت سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت اظهار کرد: حضور در جمع رزمندگان و هنرمندانی که هر یک بخشی از تاریخ افتخار این سرزمین هستند، فرصتی مغتنم و خاطرهانگیز است.
وی با اشاره به آیات قرآن و فرمایشات امیرالمؤمنین علی (ع) افزود: در میان ما مردانی صادق حضور دارند که بر عهد الهی خود ایستادهاند؛ برخی از آنان از این درِ باریک عبور کرده و به بابالله پیوستند و برخی دیگر همچنان ماندهاند؛ ماندنی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، گاهی سختتر از رفتن و شهادت است.
عبدلیزاده ادامه داد: این عزیزان، چه آنان که به شهادت رسیدند و چه آنان که همچنان در مسیر انتظار عهد الهی هستند، مایه افتخار جامعه اسلامیاند و امید داریم عاقبتبهخیری نصیب همگان شود.
رئیس حوزه هنری هرمزگان با اشاره به اهمیت این نشست تصریح کرد: اهمیت این جمع در آن است که رزمندگان دفاع مقدس و مدافعان حرم، امروز بیواسطه با نسل جوان هنرمند و اهالی قلم روبهرو هستند؛ نسلی که مسئولیت روایت، داستاننویسی و ثبت هنرمندانه خاطرات پایداری را بر عهده دارد.
وی گفت: اگر شما عزیزان در سالهای گذشته در سنگر نبرد جانفشانی میکردید، امروز این جوانان در سنگر هنر، فرهنگ و قلم در خط مقدم ارتباط هنری انقلاب اسلامی حضور دارند.
عبدلیزاده با اشاره به برنامهها و اقدامات حوزه هنری بیان کرد: انتقال پیام و خاطرات دفاع مقدس، مدافعان حرم و انقلاب اسلامی یکی از مهمترین رسالتهای ماست و به همین دلیل، سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را بهانهای برای برگزاری چنین نشستهایی قرار دادهایم.
وی افزود: در سالهای اخیر، با همکاری رزمندگان و هنرمندان، پروژههای جدی در حوزه مصاحبه، ثبت خاطرات و تولید کتاب در دستور کار قرار گرفته که برخی از آنها در مراحل نهایی چاپ است و انشاءالله سال آینده منتشر خواهند شد.
رئیس حوزه هنری هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: معتقدیم باید بیش از گذشته از محضر رزمندگان، ایثارگران و هنرمندان بهره برد و میدان روایت را به خود آنان سپرد تا چرخه تولید آثار فرهنگی با سرعت و عمق بیشتری ادامه یابد.
