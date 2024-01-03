سومین رویداد ملی «روایت حبیب» در بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و مصادف شدن آن با شب میلاد حضرت زهرا (س)، سومین رویداد ملی روایت حبیب با عنوان شب خاطره روایت جهان پهلوان حاج قاسم سلیمانی با حضور جمعی از رزمندگان و همرزمان آن شهید، خانواده معظم شهدا، هنرمندان، ورزشکاران و مسؤولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان هرمزگان و با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان استان و هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی بندرعباس برگزار شد.

عبدلی زاده رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان هرمزگان ضمن گرامیداشت ایام میلاد بانوی دو عالم حضرت زهرا (س) و سالروز شهادت سردار رشید اسلام سپهبد قاسم سلیمانی اظهار داشت: امسال سومین رویداد ملی روایت حبیب با هدف تبیین یکی دیگر از زوایا و منش شخصیتی فرمانده شهید مقاومت یعنی منش پهلوانی توسط حوزه هنری به شکلی متفاوت برگزار می‌شود.

وی افزود: اجرای برنامه‌های هنری در کنار ممزوج کردن آن با آئین‌های پهلوانی و قهرمانی اصیل ملی در جهت معرفی و تجلیل ازین قهرمان ملی یکی دیگر از اهداف این برنامه است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان هرمزگان این مراسم را فرصت تجدید عهد دوباره هنرمندان، ورزشکاران و اقشار مختلف مردم با راه و اهداف متعالی شهید سلیمانی دانست و بیان داشت: ورزش باستانی و زورخانه ای یکی از برجسته‌ترین نمادها و عناصر هویتی ملت و تمدن ایرانی - اسلامی ماست و شهید سلیمانی نیز علاوه بر فعالیت در این رشته در سنین نوجوانی، امروز به عنوان «جهان پهلوان» یکی از بزرگترین قهرمانان و اسطوره‌های ملی ما برای تمام نسل ها است.

روایت خاطره از سردار شهید توسط رزمندگان هرمزگانی پیشکسوت لشکر ۴۱ ثارالله، شعرخوانی شعرای استان، اجرای ترانه، نقالی با موضوع شهید سلیمانی توسط یکی از خواهران هنرمند، اجرای ورزش باستانی توسط جوانان و نوجوانان باستانی کار، تجلیل خانواده معظم شهدا و رزمندگان پیشکسوت و هنرمندان از بخشهای مختلف این برنامه بود.