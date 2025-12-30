دورهمی رزمندگان و هنرمندان «کاکام قاسم» در بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دورهمی رزمندگان و هنرمندان استان هرمزگان با عنوان «کاکام قاسم» سه شنبه شب به مناسبت سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به میزبانی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان هرمزگان برگزار شد.

عبدلی زاده: انتقال پیام و خاطرات دفاع مقدس، مدافعان حرم و انقلاب اسلامی یکی از مهم‌ترین رسالت‌های حوزه هنری است

سعید عبدلی‌زاده رئیس حوزه هنری هرمزگان در این نشست اظهارکرد: اهمیت این جمع در آن است که رزمندگان دفاع مقدس و مدافعان حرم، امروز بی‌واسطه با نسل جوان هنرمند و اهالی قلم روبه‌رو هستند؛ نسلی که مسئولیت روایت، داستان‌نویسی و ثبت هنرمندانه خاطرات پایداری را بر عهده دارد.

وی با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات حوزه هنری بیان کرد: انتقال پیام و خاطرات دفاع مقدس، مدافعان حرم و انقلاب اسلامی یکی از مهم‌ترین رسالت‌های ما است و به همین دلیل، سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را بهانه‌ای برای برگزاری چنین نشست‌هایی قرار داده‌ایم.

عبدالحسین تخجم: روایت هنر و جهاد، ادای دِین به مکتب حاج قاسم است

عبدالحسین تخجم مدیر مرکز جهاد فرهنگی حماسه ثارالله با اشاره به اهمیت ثبت و روایت خاطرات یاران این شهید بزرگوار گفت: ما موظفیم آنچه را که از مکتب حاج قاسم و همراهانش به یادگار مانده، به نسل امروز منتقل کنیم و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه برگزاری این نشست حاصل محبت، حمایت و پیگیری جمعی از دلسوزان فرهنگ مقاومت بوده است، افزود: در سال‌های گذشته تلاش کرده‌ایم با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه و هنر، روایت‌های ناگفته‌ای از همراهان شهید سلیمانی را ثبت کنیم. در همین راستا، نزدیک به ۲۰ ساعت مصاحبه تصویری انجام شده تا بتوانیم دین خود را به این شهدا و خانواده‌هایشان ادا کنیم و شرمنده آنان نباشیم.

مدیر مرکز جهاد فرهنگی حماسه ثارالله با اشاره به هدف این دورهمی اظهار کرد: حوزه هنری و مجموعه برگزارکننده تلاش داشتند از رزمندگان، هنرمندان و دوستانی دعوت کنند که هرکدام در مقاطع مختلف، به‌ویژه در دوران دفاع مقدس، حضوری مؤثر و مستند در جبهه‌های نبرد داشته‌اند و امروز حامل بخشی از تاریخ شفاهی مقاومت هستند.

تخجم در ادامه با یادآوری نقش استان هرمزگان در دفاع مقدس گفت: از جمله حاضران این نشست، جمعی از رزمندگان و خانواده‌های شهدا از استان هرمزگان بودند؛ استانی که در روزهای ابتدایی دفاع مقدس، شهدای بزرگی تقدیم انقلاب کرد. برادر اولین شهید این استان و همچنین رزمندگانی که در عملیات‌های مقابله با استکبار جهانی حضور داشتند، از جمله مهمانان این برنامه بودند.

وی خاطرنشان کرد: ارتباط صمیمانه و همراهی نزدیک بسیاری از این رزمندگان با شهید حاج قاسم سلیمانی، خاطرات ارزشمندی را شکل داده که امروز می‌تواند الهام‌بخش نسل جوان و هنرمندان متعهد باشد.

گفتنی است در این نشست رزمندگان هشت سال دفاع مقدس به بیان خاطرات خود پرداختند.

این دورهمی با عنوان «کاکام قاسم» با هدف گرامیداشت سالگرد شهادت سردار دل‌ها و تقویت پیوند میان جبهه فرهنگی و جهاد میدانی، با حضور رزمندگان، هنرمندان و فعالان فرهنگی برگزار شد.