به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال، تیم استقلال در دیدار خانگی برابر نفت آبادان متحمل شکست ۷۴ به ۷۱ شد. این نتیجه در حالی رقم خورد که در ثانیه پایانی بازی، حرکتی از سوی بازیکنان نفت انجام شد. مهران شاهین طبع سرمربی تیم استقلال معتقد بود خطای صد درصدی بود اما داور بازی آن را نادیده گرفت.

همین مسئله اعتراض سرمربی استقلال به قضاوت و داوران این بازی را موجب شد این در حالی است که میثم علیپور رئیس سازمان لیگ بسکتبال تاکید دارد که صحبت مبنی قضاوت از روی غرض و عمد توسط داوران اصلا پذیرفته نمی شود.

علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دیدار دو تیم استقلال و نفت علی رغم اینکه رقابت سخت و سنگینی و پرفشاری بین دو تیم در جریان بود اما با در کمال آرامش پیگیری شد تا ثانیه های پایانی که سرمربی تیم استقلال به عملکرد داور معترض شد و همین موضوع باعث ایجاد حاشیه شد.

وی ادامه داد: این احتمال وجود دارد که داور بعضا در جریان یک دیدار مرتکب اشتباهاتی شود، به هر حال محل استقرار داور، زاویه دید او و .... روی تصمیماتش تاثیر دارد و این اجتناب ناپذیر است اما این موضوع و هیچ اتفاق دیگری نباید منجر به بی احترامی به داور و جایگاهش شود. هیچ شخصی و در هیچ جایگاهی اجازه ندارد به داور بی احترامی کند.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال تاکید کرد: اگر موردی هم پیش آمد که اعتراض تیم و بازیکنان و مربیان شان را به همراه داشت باید با رعایت پروتکل های اداری مطرح شود نه با بی احترامی به داور. در کل اما اینکه داوران از روی غرض و عمد سوت بزنند را به صورت کامل رد می کنم.

علیپور در مورد صحنه ای که اعتراض سرمربی تیم استقلال را موجب شد، خاطرنشان کرد: بنده در مورد این صحنه نظری نمی دهم، کارشناسان باید آن را بررسی کنند و نظر دهند اما باید این را در نظر داشت که هر صحنه ای، یک صحنه قبل و بعد هم دارد.

وی همچنین با یادآوری اینکه دیدار هفته قبل استقلال برابر شهرداری گرگان هم با حواشی همراه شد، گفت: آن بازی که در گرگان برگزار شد یکی از با کیفیت ترین دیدارها از نظر نظم، فضای پیرامونی و ... بود. مدیریت ۷ هزار نفری که ۳ هزار نفرشان می توانند وارد سالن شوند، کار سختی است اما این مسئله روی نظم میزبانی تاثیری نداشت به خصوص که نمایندگان سازمان لیگ پیش از بازی، از محل مسابقه بازدید داشتند و تمهیدات لازم اندیشیده شده بود.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال تاکید کرد: اگر در آن بازی شوت نهایی «همیلتون» وارد سبد نمی شد و استقلال برنده می شود آیا بازهم این صحبت ها مطرح می شد؟ آیا دوباره بی احترامی می شد؟ آن دیدار اصلا حاشیه ای نداشت. تماشاگر خیلی زیاد حضور داشت، تماشاگر هم شور و هیجان دارد و حرف می زند اما اصلا بی احترامی نشد. ازدحام هم برای هر بازی به خصوص دیدارهایی که در گرگان برگزار می شود، طبیعی است به خصوص وقتیکه تماشاگران پشت در رختکن جمع می شوند تا با بازیکنان عکس بگیرند. به غیر از اینها، حاشیه ای نداشتیم.

علیپور تصریح کرد: استقلال در نیم فصل اول لیگ برتر همه دیدارهای خود را با برد تمام کرد. آن موقع داوران با غرض ورزی سوت نمی زدند. داورانی که در نیم فصل اول قضاوت داشتند، حالا هم قضاوت می کنند. اگر کسی سوتِ اشتباه و عمدی داشته باشد، عملکردش مقطعی نیست. همیشه همینطور سوت می زند نه فقط در یک نیم فصل. چطور برای استقلال در نیم فصل که برنده همه دیدارهایش بود، داوری مشکلی نداشت اما حالا که شکست می خورد، داوری مشکل دار شده است. کلا سوالم این است که چرا موقع برنده شدن، کسی از چیزی شکایت ندارد اما همانها وقتی می بازند، شاکی می شوند.