محبان: امدادرسانی به خودروهای گرفتار در محورهای خراسان شمالی انجام شد

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وقوع بارش‌ها از صبح سه‌شنبه، تیم‌های امدادی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی به حالت آماده‌باش درآمدند و همزمان با آغاز بارش برف، عملیات امداد و نجات در محورهای مواصلاتی استان انجام شد.

وی افزود: در حال حاضر ۱۵ تیم امداد و نجات در سطح خراسان شمالی فعال هستند و علاوه بر پایگاه‌های امدادی، در گردنه‌های برف‌گیر نیز مستقر شده‌اند که تاکنون به حدود ۲۰۰ خودرو امدادرسانی و عملیات رهاسازی خودروهای گرفتار را انجام داده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی تصریح کرد: از همه هم‌استانی‌ها و هم‌وطنانی که قصد تردد در محورهای برف‌گیر را دارند درخواست می‌شود حتماً زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و با نحوه بستن آن آشنایی کامل داشته باشند.

محبان در پایان تصریح کرد: شماره اضطراری ۱۱۲ جمعیت هلال احمر به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی و اعزام تیم‌های امداد و نجات است.