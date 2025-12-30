محبان: امدادرسانی به خودروهای گرفتار در محورهای خراسان شمالی انجام شد

ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وقوع بارشها از صبح سهشنبه، تیمهای امدادی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی به حالت آمادهباش درآمدند و همزمان با آغاز بارش برف، عملیات امداد و نجات در محورهای مواصلاتی استان انجام شد.
وی افزود: در حال حاضر ۱۵ تیم امداد و نجات در سطح خراسان شمالی فعال هستند و علاوه بر پایگاههای امدادی، در گردنههای برفگیر نیز مستقر شدهاند که تاکنون به حدود ۲۰۰ خودرو امدادرسانی و عملیات رهاسازی خودروهای گرفتار را انجام دادهاند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی تصریح کرد: از همه هماستانیها و هموطنانی که قصد تردد در محورهای برفگیر را دارند درخواست میشود حتماً زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و با نحوه بستن آن آشنایی کامل داشته باشند.
محبان در پایان تصریح کرد: شماره اضطراری ۱۱۲ جمعیت هلال احمر بهصورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشهای مردمی و اعزام تیمهای امداد و نجات است.
