محبان: امدادگران هلال احمر خراسان شمالی به ۲۴۵۴ نفر امدادرسانی کردند

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امدادگران جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در این مدت به ۲ هزار و ۴۵۴ نفر امدادرسانی کردند که ۲ هزار و ۴۳ نفر از مصدومان نجات یافتند.

وی با بیان اینکه ۷۸۹ نفر از مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند، تصریح کرد: در حوادث امسال، ۸۹ نفر جان خود را از دست دادند و ۶۱ نفر نیز به‌صورت اضطراری اسکان داده شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی با اشاره به نوع حوادث گفت: بیشترین عملیات امدادگران مربوط به تصادف و واژگونی با ۵۹۶ مورد و همچنین ۱۰۶ مورد سایر حوادث ترافیکی بوده است.

وی با اشاره به افزایش حوادث آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی افزود: در این مدت، ۷۸ مورد آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع رخ داد که امدادگران برای مهار آن‌ها به محل حادثه اعزام شدند.

محبان بیان کرد: در مجموع، ۲ هزار و ۴۲۰ نفر داوطلب و یک‌هزار و ۶۰۷ تیم عملیاتی شامل ۴ هزار و ۳۳۸ نیروی عملیاتی در این مأموریت‌ها به‌کار گرفوی ادامه داد: در عملیات ناوگان نیز از ۴۶۴ خودروی نجات، ۹۱۱ دستگاه آمبولانس و ۱۲۷ دستگاه سایر خودروها استفاده شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت حضور مستمر امدادگران در سطح استان گفت: عملیات‌های این جمعیت با هدف کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث و افزایش ایمنی شهروندان ادامه دارد و تلاش می‌کنیم در شرایط بحرانی، پاسخگویی سریع و مؤثر داشته باشیم.