  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۴

محبان: ۳۱۵ نیروی عملیاتی هلال احمر خراسان شمالی در مانور مشارکت کردند

محبان: ۳۱۵ نیروی عملیاتی هلال احمر خراسان شمالی در مانور مشارکت کردند

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: ۳۱۵ نیروی عملیاتی هلال احمر خراسان شمالی در مانور مشارکت کردند.

دریافت 40 MB
کد خبر 6688994

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها