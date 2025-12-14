https://mehrnews.com/x39RW6 ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۴ کد خبر 6688994 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۴ محبان: ۳۱۵ نیروی عملیاتی هلال احمر خراسان شمالی در مانور مشارکت کردند بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: ۳۱۵ نیروی عملیاتی هلال احمر خراسان شمالی در مانور مشارکت کردند. دریافت 40 MB کد خبر 6688994 کپی شد مطالب مرتبط محبان: هلالاحمر خراسان شمالی به ۹۳ گرفتار در کولاک برف امدادرسانی کرد لحظات نفسگیر نجات مادر باردار گرفتار در برف و کولاک امینالله برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی ابوالفضل محبان
