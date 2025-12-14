به گزارش خبرنگار مهر ابوالفضل محبان قبل از ظهر یکشنبه در مانور تمام عیار زلزله و سیل که در روستای باغچق برگزار شد اظهار کرد: از آغاز عملیات امداد و نجات بلافاصله پس از وقوع زلزله فرضی خبر داد و گفت: در مرحله نخست، ۲۴ تیم عملیاتی متشکل از ۱۰۰ نیروی امدادی به سرعت وارد منطقه شدند و توانستند به ۵۰ مصدوم امدادرسانی کنند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی: هماکنون شش دستگاه و خودروی عملیاتی هلالاحمر در مناطق آسیبدیده مستقر هستند و در مجموع، ۳۱۵ نفر از نیروهای جمعیت هلالاحمر با تمام توان در حال ارائه خدمات امدادی، پشتیبانی و پایش مناطق آسیبدیده هستند
محبان با تاکید بر آمادگی کامل تیمهای امدادی تصریح کرد: تمامی اقدامات با هماهنگی دستگاههای اجرایی و با هدف کاهش خطرات ثانویه، مدیریت بحران و تضمین امنیت و سلامت شهروندان انجام میشود و تلاش داریم تجربه این مانور، ارتقای آمادگی عملیاتی در مواقع واقعی را به دنبال داشته باشد
