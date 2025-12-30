عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت گسترده نیروهای راهداری در سطح استان اظهار کرد: هماکنون ۳۵ گروه راهداری در محورهای مختلف بهویژه مناطق کوهستانی و روستایی در تمامی شهرستانهای گلستان مستقر هستند.
وی افزود: به دلیل بارش برف، کولاک، یخبندان و کاهش ایمنی تردد بهخصوص در ساعات شب، محورهای کوهستانی استان با محدودیت و انسداد مواجهاند و مسیرهای منتهی به شاهرود تا اطلاع ثانوی بسته است؛ بنابراین مسافران سفر خود را به روز آینده موکول کنند.
مصدقی ادامه داد: محور جنگل گلستان در حوزه استان باز است اما در محدوده خراسان شمالی و انتهای جنگل محدودیتهایی وجود دارد.
وی یادآور شد: همچنین نیروهای راهداری در مناطق گُلیداغ و سایر نقاط حساس استان فعالاند.
مدیرکل راهداری گلستان با تاکید بر لغزندگی شدید جادهها گفت: از تردد وسایل نقلیه غیرضروری بهویژه تراکتورها در ساعات شب خودداری شود و رانندگان ضمن رعایت احتیاط کامل، تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.
نظر شما