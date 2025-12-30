فرماندار دشتی: محور گزدراز-شیخیان تا دهه فجر تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر سه شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات روستاهای شیخیان، سلنجی، ماری و شهاب با قدردانی از مشارکت مردم در اجرای طرحهای توسعهای اظهار کرد: همکاری و همراهی مردم در پیشبرد پروژهها نقش مهمی در سرعت بخشی به عملیات اجرایی دارد.
وی با اشاره به محور گزدراز-شیخیان گفت: ۲ کیلومتر از این مسیر تا دهه فجر تکمیل و آماده بهرهبرداری خواهد شد و ۵ کیلومتر دیگر از پروژه نیز به مناقصه رفته است تا روند اجرایی آن بدون وقفه ادامه یابد.
فرماندار دشتی با تأکید بر رفع مشکلات زیرساختی افزود: برای تعویض پایههای فرسوده در روستاهای شیخیان سلنجی و اسماعیل محمودی اعتبار لازم تأمین شده و اقدامات اجرایی آغاز شده است و همچنین راه دسترسی مدرسه روستای شیخیان با همکاری اداره راهداری انجام خواهد شد.
مقاتلی خاطرنشان کرد: رفع مشکل آن تندهی دهستان کبگان نیز یکی از اولویتهای فوری شهرستان است تا ارتباطات ساکنان بهبود یابد و خدماترسانی به اهالی محترم این منطقه با کیفیت بالاتری انجام شود.
