به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده عصر امروز سهشنبه ۹ دی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان که در شهرداری قلعهتل باغملک برگزار شد، گفت: آمادگی ۱۰۰ درصدی تمامی دستگاههای اجرایی و خدماتی تا پایان فصل بارندگی ضروری است.
وی افزود: وقتی هواشناسی وضعیت نارنجی اعلام میکند، شما باید خود را برای وضعیت قرمز آماده کنید. همیشه باید یک فاز شدیدتر را در نظر گرفت و تمهیدات لازم را متناسب با آن شرایط تنظیم کرد.
موالیزاده تصریح کرد: بسیج نیروها و امکانات، بهویژه در حوزه راهداری برای بازگشایی فوری راههای مسدودشده و پلهای تخریبشده، اولویت مطلق است تا ارتباط مناطق قطعشده در اسرع وقت برقرار شود.
وی همچنین خواستار تهیه گزارش کامل و صادقانه از خسارات ناشی از بارندگی اخیر در حوزههایی مانند راهها، پلها، تأسیسات و نیز گزارش دقیق از فوت یک شهروند شد و تأکید کرد: در این گزارش باید نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاهها بهطور شفاف ذکر شود تا برای اصلاح و جبران در آینده چارهاندیشی شود.
استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: علاوه بر رفع موانع ترافیکی، تأمین سوخت، برق، گاز و امکانات گرمایشی برای مناطق آسیبدیده و آمادگی برای اسکان موقت آسیبدیدگان باید بهطور کامل فراهم شود.
وی با تقدیر از زحمات عوامل و دستاندرکارانی که بیدرنگ در صحنه حاضر شدند، اظهار کرد: حضور بیوقفه و مسئولانه تمامی مدیران و دستگاهها در منطقه تا حصول اطمینان از اتمام کامل کار، یک ضرورت است.
موالیزاده در پایان با تأکید بر مسئولیت همگانی در قبال مردم گفت: باید از این رویداد بهعنوان تجربهای برای ارتقای آمادگی و اجرای دقیقتر پروتکلها در آینده استفاده کنیم تا خسارات احتمالی بعدی به حداقل برسد.
