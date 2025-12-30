  1. استانها
  2. قزوین
۹ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۳۸

کاهش ۱۰ درصدی قیمت گوشت قرمز در قزوین در دستور کار است

قزوین- مدیرکل دامپزشکی استان قزوین گفت: کاهش ۱۰ درصدی قیمت گوشت قرمز با همکاری کشتارگاه‌ها در قزوین در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جلوخانی سه‌شنبه شب در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به نوسانات بازار گوشت، اظهار کرد: کاهش حدود ۳۲ درصدی که در مقطعی از بازار مشاهده شد، یک کاهش پایدار و مستمر نبوده و بیشتر ماهیتی مقطعی داشته است که می‌تواند ناشی از کمبود منابع در سطح کشور باشد.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری‌ها در حوزه کشتار و واردات دام در سال‌های اخیر با پیچیدگی‌هایی همراه بوده است، افزود: موضوع معیشت مردم و پایداری امنیت غذایی به‌ویژه در یک سال گذشته تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله تصمیمات کلان و بعضاً سیاسی قرار گرفته و همین مسئله کار را برای دستگاه‌های اجرایی دشوارتر کرده است.

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین با قدردانی از تلاش‌های استاندار قزوین و مجموعه مدیریتی استان گفت: استاندار محترم و همچنین آقای امیرمقدم با جدیت در مسیر بهبود معیشت مردم و کنترل بازار تلاش می‌کنند و این همراهی نقش مؤثری در ارتقای امنیت غذایی دارد.

جلوخانی با تأکید بر حساسیت قیمت گوشت قرمز و سفید برای مردم تصریح کرد: دامپزشکی استان در کنار سازمان جهاد کشاورزی، علاوه بر وظایف بهداشتی، از طریق رایزنی با کشتارگاه‌ها و همکاری با معاونت امور دام، به دنبال تحقق کاهش ۱۰ درصدی قیمت گوشت قرمز است.

وی افزود: کشتارگاه‌ها نیز در این مسیر اعلام آمادگی کرده‌اند تا با همکاری مشترک، زمینه کاهش قیمت و دسترسی بهتر مردم به گوشت سالم و بهداشتی فراهم شود.

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین در پایان با اشاره به نقش رسانه‌ها خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی دقیق، کارشناسی و به‌موقع می‌تواند تأثیر بسزایی در آرامش بازار و آگاهی افکار عمومی داشته باشد و دامپزشکی استان آماده پاسخگویی شفاف در این حوزه است.

