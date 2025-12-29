خبرگزاری مهر، گروه استانها: بازار ساوه با نوسان قیمتها دستوپنجه نرم میکند هرچند مسئولان از تداوم نظارتها خبر میدهند، اما قیمت کالاهای اساسی هنوز به آرامش نرسیده است.
با تشدید نوسانات قیمتی و افزایش دغدغههای معیشتی شهروندان، بازار کالاهای اساسی در ساوه به یکی از مهمترین محورهای توجه مسئولان و افکار عمومی تبدیل شده است.
هرچند آمارها از تأمین مناسب کالاها و تداوم توزیع اقلام اساسی حکایت دارد، اما افزایش قیمتها و بیثباتی بازار، فشار قابل توجهی بر خانوارها و فعالان صنفی بهویژه کسبوکارهای کوچک وارد کرده است.
در این شرایط، مسئولان استانی و به تبع آن در شهرستان ساوه با تأکید بر تشدید نظارتها، افزایش بازرسیها و توزیع هدفمند کالاهای اساسی، تلاش دارند ضمن حفظ ثبات بازار، از حقوق مصرفکنندگان صیانت کرده و مانع از بروز تخلفات صنفی شوند.
برخورد قاطع با گرانفروشی و تخلفات صنفی
فرماندار ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشدید نظارتها بر بازار این شهرستان خبر داد و با تأکید بر صیانت از حقوق مصرفکنندگان، خواستار برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با هرگونه گرانفروشی، کمفروشی و تخلفات صنفی شد.
سید مهدی حسینی با اشاره به شرایط اقتصادی موجود و ضرورت مدیریت دقیق بازار اظهار کرد: کنترل و ساماندهی بازار از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان ساوه است و هیچگونه کوتاهی در نظارت بر قیمتها، کیفیت و نحوه عرضه کالاها قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه بازرسیها باید بهصورت هدفمند، مستمر و اثربخش انجام شود، افزود: هماهنگی و تعامل میان دستگاههای اجرایی، نظارتی، انتظامی و اصناف نقش مهمی در ایجاد ثبات، آرامش و اعتماد عمومی در بازار دارد و این موضوع با جدیت دنبال میشود.
فرماندار ساوه تأکید کرد: دستگاههای مسئول موظفند با رصد مستمر وضعیت عرضه و تقاضا، از بروز نوسانات غیرمنطقی قیمتها جلوگیری کرده و با متخلفان طبق قانون برخورد کنند.
حسینی بر تداوم برگزاری جلسات تنظیم بازار و پیگیری جدی مصوبات تأکید کرد و گفت: هدف اصلی از تشدید نظارتها، حفظ ثبات بازار، تأمین بهموقع کالاهای اساسی و کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان ساوجی است.
توزیع بیش از ۱۱ هزار تن گوشت سفید و کالاهای اساسی در ساوه
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ساوه، از اجرای اقدامات گسترده برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی در این شهرستان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، برنامهریزی منسجمی برای تأمین امنیت غذایی و پایداری بازار انجام شده است.
علیرضا طهماسبی افزود: در این مدت، ۳۶۶ تن برنج هندی، ۹۳ تن برنج پاکستانی، ۲۵ تن گوشت منجمد، ۲۷ تن مرغ منجمد و ۳۱ تن شکر بر اساس نرخ مصوب، از طریق فروشگاههای زنجیرهای و فروشندگان مورد اعتماد بسیج اصناف در اختیار شهروندان قرار گرفته و باید اذعان کرد که این اقدامات با هدف جلوگیری از نوسانات قیمتی و تضمین دسترسی مردم به کالاهای اساسی انجام شده است.
مدیر جهاد کشاورزی ساوه با اشاره به وضعیت تولیدات دامی و طیور شهرستان اظهار کرد: جوجهریزی در آذرماه سال جاری ۴۳۷ هزار قطعه بوده و مجموع جوجهریزی از ابتدای سال تاکنون به پنج میلیون و ۸۰۶ هزار قطعه رسیده است.
وی ادامه داد: میزان تولید و توزیع گوشت مرغ در شهرستان ساوه ۷۳۰ تن، تولید گوشت قرمز ۹ هزار و ۵۰۰ تن و تولید گوشت سفید از ابتدای سال تاکنون ۱۱ هزار و ۲۳۳ تن گزارش شده است که بخشی از این تولیدات علاوه بر تأمین نیاز شهرستان، به سایر استانها ارسال میشود.
طهماسبی ادامه داد: همچنین تولید تخممرغ در این مدت به ۴ هزار و ۵۶۰ تن رسیده است.
وی با تأکید بر تداوم برنامههای جهاد کشاورزی شهرستان ساوه اظهار کرد: در حال حاضر مشکلی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و آنچه بازار با آن مواجه است، افزایش قیمتهاست که ناشی از تورم عمومی، افزایش قیمت نهادهها و بالا رفتن هزینههای تولید است.
طهماسبی تصریح کرد: با توجه به افزایش تقاضا در ایام پایانی سال، برنامهریزی دقیقی برای تأمین کافی و توزیع عادلانه کالاهای اساسی انجام شده و شهروندان میتوانند با اطمینان از دسترسی به این محصولات استفاده کنند.
وی ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده و تأمین و واردات نهادههای مورد نیاز، بهویژه خوراک دام و طیور، امید میرود شرایط تولید و عرضه بهبود یابد و قیمتها به ثبات برسد.
مدیر جهاد کشاورزی ساوه افزود: نظارت مستمر و دقیق بر زنجیره تأمین و توزیع، از مرحله تولید تا مصرف، از الزامات اساسی مدیریت بازار است و این موضوع بهطور جدی در دستور کار قرار دارد.
بازرسیها بهصورت مستمر و با برخورد قاطع ادامه دارد
رئیس اتاق اصناف ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار عملکرد بازرسیها در آذرماه گفت: از تاریخ ۲۵ آبانماه لغایت ۲۴ آذرماه سال جاری، تعداد ۴۶۸ مورد بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان انجام شده است.
مسعود خدامی افزود: در این مدت، ۳۶ فقره پرونده تخلف صنفی تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال شده که ارزش ریالی این پروندهها بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۷۲۲ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۶۷۳ ریال بوده است.
وی با اشاره به ثبت شکایات مردمی اظهار کرد: در بازه زمانی یادشده، ۳۷ فقره شکایت مردمی ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفته است که این موضوع نشاندهنده نقش مؤثر شهروندان در نظارت بر بازار و همکاری مناسب آنان با دستگاههای نظارتی است.
رئیس اتاق اصناف ساوه همچنین به بازرسیهای انجامشده از نانواییها اشاره کرد و گفت: در آذرماه، ۵۱ مورد بازرسی از واحدهای نانوایی انجام و در این زمینه نیز ۷ فقره پرونده تخلف تشکیل شده است.
وی با قدردانی از همراهی مردم افزود: مشارکت و گزارشهای بهموقع شهروندان نقش مهمی در شناسایی تخلفات صنفی دارد و از مردم درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق مراجع ذیربط گزارش دهند.
خدامی اظهار کرد: در حال حاضر دو اکیپ بازرسی بهصورت فعال در سطح شهرستان ساوه مشغول فعالیت هستند و بازرسیها بهصورت مستمر و با شدت ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان انجام خواهد شد
همکاری برخی شرکتها در تأمین کالاها کم است
رئیس اتحادیه خواروبارفروشان شهرستان ساوه، نیز به خبرنگار مهر گفت: کالاهای اساسی که از سوی جهاد کشاورزی در اختیار اتحادیه قرار میگیرد، مرتب در فروشگاههای ساوه، غرق آباد، نوبران و آوه و روستاها توزیع میشود، اما برخی کالاها نسبت به ماههای اخیر با افزایش قیمت مواجه شدهاند.
علیرضا رفیعیبور افزود: به عنوان مثال قیمت برنج هندی ۱۰ کیلویی ماه گذشته ۵۰۰ هزار تومان بود، اما امروز با نرخ دولتی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و در بازار آزاد نزدیک به ۲ میلیون تومان است.
رئیس اتحادیه خواروبارفروشان ساوه، گفت: همکاری برخی شرکتها در تأمین کالا کم است و ممکن است بار کافی برای عرضه در بازار وجود نداشته باشد.
وی تصریح کرد: اتحادیه خواربارفروشان تلاش میکند کالاهای اساسی با قیمت مناسب و به صورت مرتب در اختیار مردم قرار گیرد، اما نوسانات بازار و کمبود عرضه برخی شرکتها همچنان چالش اصلی فروشگاهها است.
نوسان قیمت کالاهای اساسی به شدت محسوس است
یکی از رستوران داران ساوجی نیز به خبرنگار مهر گفت: در شرایط فعلی بازار، نوسان قیمت کالاهای اساسی به شدت محسوس است و تأثیر مستقیم بر فعالیت رستورانها دارد, به عنوان مثال، کالایی که دیروز با قیمت مشخصی خریداری کرده بودم، امروز با افزایش قیمت مواجه شده است و برای خرید همان مقدار مجبورم مبلغ بیشتری پرداخت کنم.
حسین متدین افزود: در واقع، هر سودی که از فعالیت رستوران به دست میآورم، بلافاصله باید صرف خرید مجدد همان کالا یا سایر مواد اولیه شود، چرا که قیمتها نسبت به روز قبل دائماً در حال افزایش است.
وی افزود: این نوسانات باعث شده برنامهریزی مالی و مدیریت هزینهها بسیار دشوار شود، نمیتوان پیشبینی دقیقی از هزینههای روزانه داشت و هر تصمیمی درباره خرید مواد اولیه و قیمتگذاری غذا برای مشتریان، با ریسک همراه است.
متدین ادامه داد: گاهی مجبور میشویم تعداد سفارشها یا حجم خرید را محدود کنیم تا ضرر نکنیم، اما این محدودیت بر کیفیت خدمات و رضایت مشتریان تأثیر میگذارد.
وی ادامه داد: افزایش ناگهانی قیمتها نه تنها فشار مالی بر رستورانها وارد میکند، بلکه بر کل زنجیره تأمین غذا هم اثرگذار است، برخی شرکتها بار کافی ارائه نمیدهند و همکاری لازم برای تأمین کالا کم است.
متدین اظهار کرد: امیدواریم مسئولان با کنترل بهتر بازار و حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان، شرایط را کمی ثبات بخشند تا کسبوکارها بتوانند با آرامش بیشتری فعالیت کنند.
وی افزود: زمانی مردم یا صاحب رستورانها تنها غم و نگرانیشان درباره کوچکترین مشکل در پخت و فروش کباب بود اما امروز اشک مردم بیشتر به خاطر قیمتهاست
توزیع بیش از یک هزار و ۲۰۰ تن برنج خارجی و ۵۶ تن گوشت منجمد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در گفتگو با مهر گفت: بیش از یکهزار و ۲۰۰ تن برنج خارجی و ۵۶ تن گوشت منجمد در سه ماهه پاییز امسال در سطح استان مرکزی توزیع شده است.
علی صفری افزود: همچنین در این بازه زمانی، ۷۵۰ تن برنج هندی و ۴۷۰ تن برنج پاکستانی در دو مرحله و ۵۶ تن گوشت منجمد نیز در سطح استان مرکزی توزیع شده و روغن خوراکی به میزان کافی در فروشگاهها موجود است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با بیان اینکه شرایط تأمین کالاهای اساسی در استان مساعد است، اظهار کرد: این وضعیت به معنای عدم نیاز به برنامهریزی و رصد مستمر بازار نیست و تأمین پایدار کالاهای اساسی همواره در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد: هدف از واردات و توزیع برنج خارجی، کاهش التهاب بازار و ایجاد تعادل در قیمتهاست و این اقدام در راستای حمایت از مصرفکنندگان انجام میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: بر اساس مصوبات وزارت جهاد کشاورزی، تجار توانمند میتوانند نسبت به واردات برنج خارجی اقدام کنند که در همین راستا، تعدادی از تجار واجد شرایط معرفی شدهاند.
صفری تاکید کرد: نظارت مستمر بر روند تأمین، توزیع و قیمت کالاهای اساسی ادامه دارد و تمهیدات لازم برای جلوگیری از کمبود و نوسان در بازار پیشبینی شده است.
مجموع این آمارها و اظهارات نشان میدهد اگرچه دستگاههای اجرایی و نظارتی با تشدید بازرسیها، افزایش توزیع کالاهای اساسی و رصد مستمر بازار، نقش مهمی در کنترل شرایط و جلوگیری از تخلفات ایفا میکنند، اما پایداری واقعی بازار تنها با نظارتهای اداری محقق نمیشود.
در کنار قوانین و برخوردهای قانونی، وجدان کاری و انصاف فروشندگان نقشی تعیینکننده در آرامش بازار و کاهش فشار معیشتی مردم دارد.
واقعیت این است که در شرایط نوسان قیمتها، همکاری صادقانه اصناف و پرهیز از سودجویی، میتواند بیش از هر ابزار نظارتی به ایجاد اعتماد عمومی و ثبات بازار کمک کند.
اکنون بیش از هر زمان دیگری، نظارت مسئولان و تعهد اخلاقی فروشندگان باید در کنار هم قرار گیرد تا هم حقوق مصرفکننده حفظ شود و هم بازار از التهاب و بیثباتی فاصله بگیرد.
