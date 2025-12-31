به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آلمانی اشپیگل گزارش داد که درز یک فایل صوتی مربوط به مکالمات میان مقامات اروپا و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نشان می‌دهد که این مقامات به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعتماد ندارند.

در این گزارش آمده است، مقامات اروپایی در این گفتگوها از نتایج مذاکرات زلنسکی با ترامپ استقبال کردند اما با این وجود خیلی خوشبین نیستند. آنها با تأیید حرف‌ها و مواضع ترامپ تلاش می‌کنند حمایت‌های وی از اوکراین ادامه پیدا کند.

در این فایل صوتی صدراعظم آلمان به زلنسکی توصیه می‌کند نسبت به مسأله واگذاری اراضی به روسیه و تضمین‌های امنیتی هوشیار باشد.