  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۸:۲۲

مسابقات فوتسال «بصیرت آدینه» در دشتی آغاز شد

بوشهر- جام فوتسال بصیرت آدینه همزمان با هفته بصیرت و با هدف پیوند نوجوانان مساجد و پایگاه‌های بسیج با قرارگاه معنوی نماز جمعه ،به ابتکار امام جمعه دشتی ، آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاحیه این مسابقات با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر، فرماندهان سپاه و انتظامی شهرستان، بخشدار مرکزی، شهردار خورموج، جمعی از مدیران و همچنین حضور پرشور جوانان و نوجوانان تماشاگر برگزار شد.

امام جمعه دشتی سه شنبه شب در این آئین ضمن قدردانی از اداره کل ورزش و جوانان، هیئت‌های فوتبال استان و شهرستان و امور مساجد، اظهار کرد: نماز جمعه قرارگاه ایمان، بصیرت و امید در شهر است و این جام، تلاشی هدفمند برای پیوند دادن نوجوانان مساجد و پایگاه‌های بسیج با قرارگاه معنوی نماز جمعه به شمار می‌رود.

حجت الاسلام علی زاهد دوست گفت: این جام علاوه بر رقابت ورزشی، مسابقه اخلاق، رفاقت، صمیمیت و هویت مسجدی است.

امام جمعه دشتی بیان کرد: رویکرد این دوره از مسابقات فرهنگی تربیتی و شهدایی است و ورزش ظرفیت ارزشمندی است که می‌توان در قالب آن، در کنار سرگرمی و تفریح سالم، مفاهیم دینی و معنوی را به جوانان و نوجوانان منتقل کرد.

وی بیان کرد: تلاش خواهیم کرد با هم افزایی اداره ورزش، هیئت فوتبال و امور مساجد این جام هر ساله و با همین رویکرد فرهنگی، تربیتی برگزار شود و به یک رویداد ماندگار در تقویم فرهنگی ورزشی شهرستان تبدیل شود.

