به گزارش خبرنگار مهر، پروین خوشبخت صبح چهارشنبه در نخستین نشست شورای سیاستگذاری هفته نکوداشت بوشهر اظهار کرد: دبیرخانه این شورا با حضور نمایندگان دستگاهها و نهادهای مختلف تشکیل شده است و هشت کمیته تخصصی برای برنامهریزی، هماهنگی و اجرا پیشبینی شده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بوشهر با تأکید بر اینکه روز بوشهر متعلق به شورا یا شهرداری نیست، بلکه روزی برای همه مردم این شهر است، اظهار کرد: برنامههای هفته نکوداشت بهگونهای تدوین میشود که همه اقشار جامعه از جوانان و هنرمندان گرفته تا فعالان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بتوانند در آن نقش و مشارکت داشته باشند.
خوشبخت خاطرنشان کرد: سال گذشته نهادها و سازمانهای مختلف در برگزاری هفته نکوداشت همکاری داشتند و امسال نیز این برنامهها با رویکردی ملی و کشوری، با هدف معرفی تاریخ، فرهنگ، هنر و ظرفیتهای بوشهر در سطح کشور برگزار خواهد شد.
