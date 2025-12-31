ابراهیمی: ۱۳۰۰ پروژه عمرانی بسیج طی هفته مقاومت در گیلان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد ابراهیمی صبح چهارشنبه در آئین افتتاحیه رزمایش جهادگران فاطمی (۵) در رشت، با اشاره به فرارسیدن هفته مقاومت اظهار کرد: محرومیتزدایی از مناطق روستایی و کمبرخوردار استان همواره در اولویت برنامههای بسیج سازندگی قرار دارد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان، افزود: در قالب رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی (۵)، مجموعهای از پروژههای عمرانی، خدماتی و رفاهی به ارزش هزار میلیارد تومان در سطح استان به بهرهبرداری میرسد.
وی با بیان اینکه این پروژههای کلان شامل ساخت و تأمین مسکن محرومان و اجرای طرحهای نوین آبرسانی روستایی است، افزود: توسعه و بهسازی راههای مواصلاتی و اجرای طرحهای حمایتی در حوزه خدمات اجتماعی و رفاهی نیز از دیگر بخشهای مهم این افتتاحیه بزرگ به شمار میرود.
اثبات کارآمدی تفکر بسیجی در میدان خدمت
سرهنگ ابراهیمی با تأکید بر اینکه امروز برکات فعالیتهای جهادی در زندگی مردم ملموس است، تصریح کرد: امروز خدمترسانی بسیج به مردم بیش از هر زمان دیگری عیان شده است.
وی افزود: ما معتقدیم جهاد واقعی آنجاست که غبار محرومیت از چهره مناطق کم برخوردار زدوده شود و مردم طعم شیرین عدالت را بچشند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان تصریح کرد: وقتی آب سالم به یک روستای دورافتاده میرسد یا خانوادهای کم برخوردار صاحب سرپناهی ایمن میشود، در واقع کارآمدی تفکر بسیجی در عمل به اثبات رسیده است
وی با بیان اینکه این مسیر خدمترسانی متوقف نخواهد شد، اظهار کرد: یکهزار و سیصد برنامه از مجموعهای از پروژههای عمرانی در قالب رزمایش جهادگران فاطمی به ارزش هزار میلیارد تومان در نقاط مختلف گیلان پیشبینی شده که طی هفته مقاومت به تناوب افتتاح میشود.
سرهنگ ابراهیمی خدمت به مردم را وظیفه دائمی بسیج دانست و گفت: بسیج سازندگی همواره در هر شرایط، از بحرانهای طبیعی همچون سیل و زلزله تا چالشهای اجتماعی، با روحیه جهادی در میدان حضور داشته و نقشآفرینی میکند.
وی افزود: تلاش ما بر این است که مردم شریف گیلان، حضور گرم و گرهگشای فرزندان جهادگر خود را در تمامی عرصهها با تمام وجود احساس کنند.
