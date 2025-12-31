به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، جوزف کوشینسکی، کارگردان فیلم‌های پرفروشی چون «تاپ گان: ماوریک» و «اف ۱»، احتمالاً دیگر می‌تواند هر فیلمی اراده کند، بسازد و به نظر می‌رسد این دقیقاً همان کاری است که او قصد انجامش را دارد زیرا در حال جلو بردن ۲ پروژه است؛ بازسازی «میامی وایس» در یونیورسال پیکچرز نوشته دن گیلروی، و جالب‌تر از آن یک فیلم بدون عنوان درباره یوفو با محوریت افشاگران دولتی.

کوشینسکی در مصاحبه با پیت هاموند از ددلاین، درباره امیدهایش برای جلب مشارکت مایکل مان در بازسازی «میامی وایس» صحبت کرد و این در حالی است که مان هم در سریال تلویزیونی اصلی و هم فیلم بلند سال ۲۰۰۶ با بازی جیمی فاکس و کالین فارل تعیین کننده بود. وی با تأیید بر اینکه ۲ روز پیش با مان صحبت کرده، از بهره بردن از همکاری وی خبر داد.

در مورد پروژه بشقاب پرنده هم کوشینسکی تأکید کرد که این پروژه «علمی تخیلی» نیست، بلکه مبتنی بر یک موضوع علمی است و به جای تمرکز بر خیال‌پردازی‌هایی درباره آینده، بیشتر متمرکز بر واقعیت‌هایی است که تازه شروع به مواجهه با آنها کرده‌ایم.

وی گفت که با ۲ نفر که در مرکز این موضوع قرار دارند، در حال کار است و تلاش این است که این پروژه هر چه سریع تر به مرحله ساخت برسد.

وی از این پروژه به عنوان برداشتی با موضوع افشای مسایل بشقاب پرنده به شیوه فیلم «همه مردان رئیس جمهور» یاد کرد و گفت فیلم داستان واقعی ۲ مرد شاغل در امنیت ملی را دنبال می‌کند که یک برنامه مخفی مختص بازیابی و مهندسی معکوس هواپیماهای بدون سرنشین سقوط کرده را کشف می‌کنند.

طبق گزارش‌ها، کوشینسکی در معرفی این فیلم به استودیوها بر «اصالت» آن تأکید و در این امر از دیوید گروش، افسر سابق نیروی هوایی آمریکا که از افشاگران درباره بشقاب پرنده‌هاست، به عنوان مشاور استفاده کرده است. سال ۲۰۲۳، گروش در برابر کنگره شهادت داد که دولت در حال مطالعه فضاپیماها و اجساد موجودات فضایی است ولی این اطلاعات را از عموم پنهان می‌کند.

کوشینسکی همچنین برای ساخت «تاپ گان ۳» در پارامونت پیکچرز مورد نظر است، هرچند زمانی برای شروع تولید این فیلم در نظر گرفته نشده است. در حال حاضر، او در حال آماده شدن برای فیلمبرداری «میامی وایس» در سال ۲۰۲۶ است و انتظار می‌رود فیلم «یوفو» کمی پس از آن ساخته شود.

مسیری که کوشینسکی طی کرده، جالب است. او کارگردانی تبلیغاتی را با استفاده زیاد از CGI آغاز کرد و بعد توسط دیزنی برای کارگردانی «ترون: میراث» و «فراموشی» انتخاب شد، که هر یک نقدهای متفاوتی گرفتند. بعد «فقط شجاعان»، یک درام آتش‌نشانی را ساخت که استقبال خوبی از آن شد، اما «کله عنکبوتی»، یک فیلم علمی تخیلی برای نتفلیکس با بازی کریس همسورث، چندان مورد توجه واقع نشد. او از آن زمان تاکنون کارگردانی ۲ فیلم پرفروش را انجام داده که هر ۲ با نقدهای مثبتی روبه‌رو شده‌اند و او را در ردیف فیلمسازان درجه یک هالیوود جای داده‌اند.