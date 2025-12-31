بارش برف در«فتح آباد فردوس» به هفت سانتی متر رسید؛ تشدید یخبندان شبانه

فاطمه زارعی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس الگوی نقشههای هواشناسی با عبور سامانه بارشی تا پایان هفته شرایط جوی پایدار و یکنواختی برای خراسان جنوبی پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با استقرار هوای سرد برای امروز دهم دی ماه کاهش محسوس دمای هوا و تداوم و تشدید یخبندان شبانه پیش بینی میشود.
وی در زمینه میزان بارشهای شبانه روز گذشته بیان کرد: بیشترین بارشها مربوط به فتح آباد فردوس با هفت میلی متر بارش و هفت سانتی متر برف بوده است و در ارتفاعات فتح آباد میزان برف به ۱۲ سانتی متر نیز رسیده است.
زارعی افزود: در معدن قلعه زری نیز بارشها به ۶ میلی متر و در جنوب بیرجند نیز سه سانت برف و چهار میلی متر بارش و یا آب حاصل از برف داشتهایم.
وی یادآور شد: طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه خراسان جنوبی فتح آباد فردوس با منفی ۱۰ درجه و گرمترین نقطه خراسان جنوبی نیز دهسلم نهبندان با ۲۱ درجه ثبت شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: بیرجند هم در سردترین ساعات ۲۴ ساعت گذشته منفی پنج درجه و در گرمترین ساعات ۱۲ درجه بوده است.
