ثبت ۲۹ میلیمتر بارندگی در فتح آباد خضری؛ تداوم فعالیت سامانه بارشی

فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیش یابی برای خراسان جنوبی تا صبح چهارشنبه با ادامه فعالیت سامانه بارشی در برخی ساعات وزش باد، رگبار و رعد و برق و در مناطق مستعد و سردسیر احتمال بارش تگرگ و تشکیل مه پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: برای امشب و فردا به صورت موقت بارشها پراکنده خواهد بود ولی از صبح چهارشنبه مجدد با ریزش هوای سرد بارشها ادامه خواهد داشت و به در ارتفاعات به صورت بارش برف پیش بینی میشود.
زارعی تأکید کرد: بارشها به صورت نسبی همه استان را در بر خواهد گرفت ولی نباید انتظار بارشهایی مانند بارشهای سامانه قبلی را داشته باشیم.
وی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارشها در فتح آباد خضری با ۲۶ میلی متر و در انارک فردوس با ۱۹ میلی متر گزارش شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه خراسان جنوبی قهستان با سه درجه و گرمترین نقطه خراسان جنوبی نیز دهسلم با ۲۲ درجه ثبت شده است.
زارعی یادآور شد: همچنین در شبانه روز گذشته دمای هوای بیرجند نیز بین ۷ تا ۱۶ درجه در نوسان بوده است.
