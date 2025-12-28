به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی در عراق اعلام کرد که نیروهای حشد شعبی تدابیر امنیتی بی سابقهای را در گذرگاه مرزی عرعر نزدیک عربستان در غرب استان الانبار اتخاذ کردهاند.
وی اضافه کرد که نیروهای حشد شعبی یک کمربند امنیتی در مناطق بیابانی منتهی به گذرگاه عرعر ایجاد کردند تا بقایای تشکیلات تروریستی داعش را در این منطقه تحت تعقیب قرار دهند.
بر اساس این گزارش، نیروهای حشد شعبی تلاش دارند محل اختفای این عناصر و سلاحهای آنها را هدف قرار دهند. همچنین گزارش شده که تعداد ایستهای بازرسی در این منطقه افزایش پیدا کرده است. نیروهای حشد شعبی تحرکات عناصر داعشی در مناطق بیابانی الانبار را رصد میکنند. تعدادی از تونلها و مخفیگاههای این عناصر نیز منهدم شده است.
نظر شما