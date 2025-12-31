خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: تارنمای خبری مونته ویدئو پورتال اروگوئه در گزارشی نوشت: اولین موج گرمای شدید تابستانی، کشورهای اروگوئه و آرژانتین را در آخرین روزهای سال ۲۰۲۵ با وضعیتی بحرانی روبرو کرده است. سازمانهای هواشناسی هشدار میدهند که شدت گرما در روزهای سهشنبه و چهارشنبه (آخرین روزهای سال) به اوج خود خواهد رسید.
طبق گزارش مؤسسه هواشناسی «متسول»، دمای هوا در روزهای اخیر در بوئنوس آیرس به ۳۶.۴ درجه و در شهرهایی از اروگوئه مانند دورازنو و فلوریدا به بیش از ۳۷ درجه سانتیگراد رسیده است.
با این حال، پیشبینی میشود در روزهای ۳۰ و ۳۱ دسامبر، دماسنجها در مونتهویدئو و مناطق مرکزی و جنوبی اروگوئه، دمای بین ۳۵ تا ۴۰ درجه را ثبت کنند.
سرویس هواشناسی ملی آرژانتین برای هشت استان و کلانشهر بوئنوس آیرس هشدار زرد صادر کرده است.
مقامات بهداشتی نسبت به خطرات این گرمای طاقتفرسا برای گروههای حساس از جمله کودکان، افراد بالای ۶۵ سال و بیماران مزمن هشدار جدی صادر کرده اند.
علاوه بر مخاطرات انسانی، این موج گرما نگرانیهایی مانند خطر آتشسوزی، بحران آب و کشاورزی، پدیدههای جوی همزمان مانند طوفان، رعد و برق شدید و تگرگ به همراه داشته است.
مقامات از شهروندان خواستهاند با توجه به بالا بودن شاخص گرما، از ترددهای غیرضروری در ساعات اوج گرما خودداری کرده و توصیههای ایمنی را برای مقابله با گرمازدگی جدی بگیرند.
این توده هوای گرم احتمالاً تا اولین روزهای ژانویه ۲۰۲۶ در منطقه ماندگار خواهد بود.
