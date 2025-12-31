گرمای شدید موجب قطعی گسترده برق در آرژانتین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری روسی راشاتودی در گزارشی از قطعی گسترده برق در آرژانتین خبر داد. براساس این گزارش، بوئنوس‌آیرس پایتخت آرژانتین تحت تأثیر موج گرمای شدید در تاریکی فرو رفته است.

پیشتر، تارنمای خبری مونته ویدئو پورتال اروگوئه در گزارشی نوشت: اولین موج گرمای شدید تابستانی، کشورهای اروگوئه و آرژانتین را در آخرین روزهای سال ۲۰۲۵ با وضعیتی بحرانی روبرو کرده است. سازمان‌های هواشناسی هشدار می‌دهند که شدت گرما در روزهای آتی به اوج خود خواهد رسید.

طبق گزارش مؤسسه هواشناسی «مت‌سول»، دمای هوا در روزهای اخیر در بوئنوس آیرس به ۳۶.۴ درجه و در شهرهایی از اروگوئه مانند دورازنو و فلوریدا به بیش از ۳۷ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

سرویس هواشناسی ملی آرژانتین برای هشت استان و کلان‌شهر بوئنوس آیرس هشدار زرد صادر کرده است.

مقامات بهداشتی نسبت به خطرات این گرمای طاقت‌فرسا برای گروه‌های حساس از جمله کودکان، افراد بالای ۶۵ سال و بیماران مزمن هشدار جدی صادر کرده‌اند.

علاوه بر مخاطرات انسانی، این موج گرما نگرانی‌هایی مانند خطر آتش‌سوزی، بحران آب و کشاورزی، پدیده‌های جوی همزمان مانند طوفان، رعد و برق شدید و تگرگ به همراه داشته است.

مقامات از شهروندان خواسته‌اند با توجه به بالا بودن شاخص گرما، از ترددهای غیرضروری در ساعات اوج گرما خودداری کرده و توصیه‌های ایمنی را برای مقابله با گرمازدگی جدی بگیرند.

این توده هوای گرم احتمالاً تا اولین روزهای ژانویه ۲۰۲۶ در منطقه ماندگار خواهد بود.