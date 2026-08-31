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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۵

کریم بنزما از الهلال جدا شد

کریم بنزما از الهلال جدا شد

مهاجم فرانسوی و سابق تیم فوتبال رئال مادرید قراردادش با باشگاه الهلال عربستان رافسخ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم بنزما مهاجم سرشناس فرانسوی پس از توافق با باشگاه الهلال عربستان برای فسخ قرارداد به صورت توافقی از این تیم جدا خواهد شد.

فابریتزیو رومانو خبرنگار سرشناس حوزه نقل‌وانتقالات فوتبال، با اعلام این خبر در صفحه مجازی اش در شبکه اجتماعی X نوشت که بنزما تصمیم خود برای جدایی از الهلال را گرفته و دو طرف برای فسخ قرارداد به توافق رسیده‌اند.

به گفته رومانو بنزما قرار است به‌زودی تصمیم خود درباره آینده دوران حرفه‌ای‌اش را اعلام کند. این بازیکن ۳۸ ساله در حال حاضر دو گزینه پیش روی خود دارد؛ خداحافظی از فوتبال یا ادامه فعالیت در یکی دیگر از باشگاه‌های عربستان سعودی.

رومانو همچنین تأکید کرده است که بازگشت بنزما به فوتبال اروپا در برنامه او قرار ندارد.

بنزما که سابقه درخشانی در رئال مادرید دارد و در سال ۲۰۲۲ توپ طلای فوتبال جهان را به دست آورد، در ابتدای سال ۲۰۲۶ راهی الهلال شد. او پیش از این نیز در فوتبال عربستان برای الاتحاد به میدان رفته بود.

مهاجم فرانسوی در مدت حضورش در الهلال عملکرد قابل توجهی داشت و در ۱۶ بازی برای این تیم ۱۰ گل به ثمر رساند و ۵ پاس گل داد.

کریم بنزما از الهلال جدا شد

کد مطلب 6932636

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