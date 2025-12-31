به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، انتشار مطلبی در یکی از رسانه ها با مجموعه‌ای از ادعاهای بی‌پایه و ساختگی درباره مکاتبه باشگاه استقلال با ایجنت و بازیکن خارجی، آن هم با استناد به تصویری منتسب به یک «نامه رسمی»، اقدامی به وضوح غیرحرفه‌ای، خلاف واقع و مصداق روشن جعل سند و تشویش افکار عمومی است؛ اقدامی که با هدف مشخص حاشیه‌سازی و ضربه‌زدن به باشگاه استقلال صورت گرفته است.

باشگاه استقلال به‌صورت صریح، قاطع و بدون هیچ‌گونه ابهام اعلام می‌کند:

کلیه ادعاهای مطرح‌شده در این مطلب، کذب محض، ساختگی و فاقد هرگونه مبنای واقعی است و اساساً هیچ‌گونه مکاتبه‌ای با ایجنت یا بازیکن خارجی با مشخصات ادعایی انجام نشده است.

نامه منتشرشده کاملاً جعلی بوده و انتساب آن به مدیران باشگاه استقلال، اقدامی مجرمانه و مصداق بارز جعل سند، سوءاستفاده از عناوین رسمی و انتشار اسناد ساختگی است که مسئولیت حقوقی و کیفری مستقیم برای منتشرکنندگان آن به همراه خواهد داشت.

هیچ‌گونه اقدام نقل‌وانتقالاتی خارج از چارچوب‌های قانونی، فنی و مدیریتی باشگاه استقلال صورت نگرفته و طرح چنین ادعاهای بی‌اساس، بدون استعلام، بدون ارائه سند معتبر و بدون رعایت بدیهی‌ترین اصول حرفه‌ای رسانه‌ای، بیانگر سقوط استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در انتشار این مطلب است.

باشگاه استقلال این اقدام را نه یک خطای رسانه‌ای و نه ناشی از سوءبرداشت، بلکه پروژه‌ای آگاهانه و هدفمند برای تخریب، ایجاد شبهه، بی‌ثبات‌سازی فضای مدیریتی و انحراف افکار عمومی در مقطعی حساس ارزیابی می‌کند. بدیهی است نسبت دادن امضا، مکاتبه و تصمیمات جعلی به مدیران باشگاه، دارای ابعاد روشن حقوقی، کیفری و انتظامی بوده و عبور آشکار از خطوط قرمز قانونی محسوب می‌شود.

بر همین اساس، باشگاه استقلال با قاطعیت اعلام می‌کند:

اقدامات حقوقی و قضایی لازم، بدون هیچ‌گونه اغماض، علیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در تولید، انتشار و بازنشر این خبر کذب آغاز شده و تا احقاق کامل حقوق باشگاه با نهایت جدیت پیگیری خواهد شد.

مسئولیت تمامی تبعات حقوقی، کیفری، حرفه‌ای و قانونی این اقدام، مستقیماً و بدون هیچ‌گونه استثنا بر عهده منتشرکنندگان و مروجان این ادعاهای دروغین خواهد بود.

باشگاه استقلال همواره خود را متعهد به شفافیت، قانون‌مداری و پاسخ‌گویی می‌داند، اما در برابر جعل، دروغ‌پردازی و تخریب سازمان‌یافته، قاطع، بی‌تعارف و صرفاً از مسیر قانون خواهد ایستاد.

اطلاعات دقیق و رسمی درباره هر موضوع، تنها از طریق مراجع رسمی باشگاه منتشر می‌شود و هواداران آگاه و فهیم استقلال، بیش از هر زمان دیگری قادر به تشخیص تفاوت میان اطلاع‌رسانی حرفه‌ای و سناریوهای رسانه‌ای هدفمند هستند.