زمان تضعیف تیم ملی فوتبال نیست/ مدیران فوتبالی سعه صدر داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدشروین اسبقیان در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال که صبح امروز چهارشنبه در مرکز ملی فوتبال برگزار شد گفت: فوتبال یک پدیده اجتماعی و اثرگذار در جامعه است. فدراسیون فوتبال موفقیت های خوبی کسب کرده و سال شلوغ و رویدادهای مهمی را در پیش رو داریم که مهمترین آن جام جهانی است.

وی ادامه داد: تیم ملی فوتبال ایران با برنامه ریزی خوب به این مسابقات راه پیدا کرده است. به عنوان کسی که ۴۰ سال است در ورزش قهرمانی انجام داده ام، ورزشکار بوده ام و در رشته تخصصی خودم هستم مربی بوده ام، به این که الان سرمربی تیم ملی یک ایرانی است افتخار می کنم. این خواسته مقام معظم رهبری بوده که سرمربی تیم ملی ایرانی باشد.

اسبقیان افزود: ما در وزارت ورزش در خصوص ورزش قهرمانی وظیفه ای داریم و باید در راستای تلاش فدراسیون ها و حمایت های دولت قدم برداریم. حضور دکتر پزشکیان در اردوی تیم ملی پیام دارد. فوتبال برای ما مهم است و مردم این رشته را دوست دارند. ما نمی توانیم به این رشته کم توجهی کنیم.

وی در مورد این که امروز وظیفه ما چیست و چه باید بکنیم؟ گفت: هم افزایی و دوری از تنش و دوری از بحث های کم اهمیت باید در اولویت باشد و همه کنار تیم ملی باشیم. صعود تیم ملی به دور بعدی برای ما یک موفقیت مهم و پراهمیت است و همه ما باید کنار فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی باشیم. امروز زمان آن نیست که تضعیف کنیم تیم ملی را.

اسبقیان ادامه داد: قرار است امیر قلعه نویی بر روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی حضور داشته باشد. به همین خاطر باید در عمل حمایت کنیم و کمک حال باشیم. جلسات بسیار خوبی در این مورد داشته ایم. جلسه ای با مدیران عامل چهار تیم لیگ برتری داشتیم که موارد خوبی در آن مطرح شد. ما باید کاری کنیم که دل مقام معظم رهبری را شاد کنیم.

وی تاکید کرد: من به عنوان کسی که در این ورزش سال هاست حضور دارم برخی اوقات از روی مقام معظم رهبری خجالت می کشم. ما به عنوان مسئولان این ورزش باید مراقب صحبت هایمان و رفتارهایمان باشیم. بعضی جاها باید به خاطر نظام مان و مردم مان از حق خودمان هم بگذریم. از آقای تاج تشکر می کنم به خاطر صبر و تحملی که دارد. وزیر ورزش هم از سعه صدر آقای تاج قدردانی کردند که صبوری خاصی داشتند. ما یکسری خط قرمز داریم که باید مراعات کنیم.

اسبقیان تاکید کرد: ما به عنوان مدیرانی که در فوتبال و ورزش کشور فعالیت می کنیم باید صبور باشیم و طوری رفتار کنیم که الگویی مناسب برای ورزشکاران و جوانان ایران باشیم. این وظیفه همه ماست و باید به آن عمل کنیم.