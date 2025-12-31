به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا حاجتی صبح چهارشنبه با حضور در دفتر تحریریه خبرگزاری مهر در گیلان و در جمع اعضای تحریریه این رسانه اظهار کرد: تشکیل کمیته رسانه‌ای ذیل قرارگاه مسجد با هدف تقویت جایگاه اجتماعی مسجد و نقش‌آفرینی رسانه در شکل‌دهی افکار عمومی انجام شده و این مأموریت به ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان‌ها سپرده شده است.

رسانه؛ ابزار شکل‌دهی اراده عمومی

وی با بیان اینکه رسانه نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی افکار عمومی دارد، افزود: افکار عمومی در بزنگاه‌های حساس مسیر حرکت جامعه را تعیین می‌کند و اگر رسانه‌ها وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند، جامعه در لحظات تصمیم‌ساز همراه ارزش‌های اصیل خواهد بود.

روایت صحیح میدان؛ نقطه مقابل عملیات دشمن

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان تصریح کرد: گاهی اقدامات کوچک به‌واسطه قدرت رسانه‌ای بزرگ نمایی می‌شود و تصویری نادرست از اراده جامعه ارائه می‌دهد، در حالی که واقعیت جامعه مذهبی ایران در بزنگاه‌هایی مانند جنگ ۱۲ روزه یا مناسبت‌هایی چون ۲۲ بهمن به‌روشنی آشکار شده است.

خطر انفعال رسانه‌ای

حاجتی با انتقاد از انفعال برخی جریان‌های رسانه‌ای گفت: زمانی که رسانه منفعل می‌شود، دقیقاً همان چیزی را رقم می‌زند که دشمن می‌خواهد؛ در حالی که وظیفه ما روایت فعال، دقیق و امیدآفرین میدان است.

اعتکاف؛ پاسخ عملی به جنگ ادراکی

وی افزود: سال‌ها گفته می‌شد نوجوانان و جوانان از دین فاصله گرفته‌اند، اما حضور هزاران نوجوان در مراسم اعتکاف، آن هم به‌صورت کاملاً مردمی، تمام این تحلیل‌های القایی را باطل کرد.

کمیته رسانه‌ای مسجد محدود به کانون‌ها نیست

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان با اشاره به ساختار مساجد استان گفت: در گیلان حدود ۳ هزار مسجد وجود دارد که حدود ۱۰۳۹ مسجد دارای کانون فرهنگی هنری هستند و نزدیک به دو هزار مسجد کانون ندارند یا فعالیت کمتری دارند، اما کمیته رسانه‌ای مسجد محدود به کانون‌ها نیست و همه مساجد را در بر می‌گیرد.

اولویت با مساجد فعال، نه حذف مساجد کم‌تحرک

حاجتی ادامه داد: طبیعی است که اولویت ارتباطی ما با مساجد و کانون‌های فعال باشد، اما این به معنای کنار گذاشتن سایر مساجد نیست؛ بلکه باید برای فعال‌سازی آن‌ها نیز برنامه‌ریزی شود.

مسجد خلوت به معنای جامعه غیردینی نیست

وی با تأکید بر تحلیل واقع‌بینانه شرایط اجتماعی گفت: کاهش حضور در برخی مساجد شهری الزاماً به معنای کاهش دینداری نیست؛ عواملی مانند شهرسازی، ساعت کاری، فشار اقتصادی، سبک زندگی و گسترش رسانه‌ها در این مسئله تأثیرگذار است.

رسانه محله؛ حلقه اتصال مسجد و مردم

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان اظهار کرد: یکی از راهکارهای مهم، ایجاد «رسانه محله» با محوریت مسجد است؛ رسانه‌ای که اخبار محله را پوشش دهد، در مواقع ضروری روایت صحیح ارائه کند و پاسخگوی مسائل فکری مردم باشد.

تجربه‌های موفق در مساجد روستایی

حاجتی با اشاره به نمونه‌های موفق افزود: در برخی روستاها با وجود جمعیت کم، به‌واسطه فعالیت یک فرد دغدغه‌مند، مسجد به کانون فرهنگی اثرگذار تبدیل شده و حتی از روستاهای اطراف نیز مخاطب جذب کرده است.

زیرساخت فرهنگی شرط احیای مسجد

وی تصریح کرد: نمی‌توان انتظار فعالیت گسترده در مساجدی داشت که زیرساخت جمعیتی و فرهنگی آن فراهم نیست؛ این زیرساخت‌ها باید به‌تدریج ایجاد شود تا زمینه حضور جوانان و خانواده‌ها فراهم آید.

ضرورت خلاقیت در قالب‌های رسانه‌ای

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان در پایان خاطرنشان کرد: امروز ابزارهای رسانه‌ای متنوعی در اختیار ماست و با آموزش، خلاقیت و استفاده از قالب‌های جذاب تصویری و محتوایی می‌توان حتی مساجد کم‌فعال را نیز به مراکز اثرگذار فرهنگی تبدیل کرد؛ مشروط بر اینکه روایت میدان را درست، مستمر و با باور به ظرفیت‌های مردمی انجام دهیم.