به گزارش خبرنگار مهر، «حسن امیرنژاد» رئیس جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه ظهر دوشنبه در مراسم توزیع نهال یارانه ای در آستانه اشرفیه با بیان اینکه این طرح در قالب توزیع نهالهای یارانهای اجرا میشود، اظهارکرد: بهمنظور افزایش بهرهوری و گسترش فعالیتهای نوغانداری، یکهزار و ۲۰۰ نهال یارانهای بین نوغانداران منطقه بهصورت رایگان توزیع شد.
رئیس جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه افزود: برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی، ارائه تسهیلات حمایتی و ترویج روشهای نوین پرورش کرم ابریشم از دیگر برنامههای در دست اجرای جهاد کشاورزی برای رونق این صنعت است.
جایگاه تاریخی آستانه اشرفیه در پرورش کرم ابریشم
«رحمت حیدرینژاد» فرماندار آستانه اشرفیه در این مراسم با اشاره به جایگاه تاریخی این شهرستان در پرورش کرم ابریشم اظهار کرد: آستانهاشرفیه از دیرباز بهعنوان یکی از مراکز اصلی نوغانداری کشور شناخته میشود و اجرای طرح توزیع نهالهای یارانهای میتواند زمینهساز احیای این حرفه ارزشمند و افزایش درآمد روستاییان باشد.
فرماندار آستانهاشرفیه نیز افزود: استمرار این حمایتها نقش مهمی در توسعه زنجیره تولید ابریشم و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار ایفا خواهد کرد.
وی با اشاره به رویکرد دولت در حمایت از صنایع سنتی و بومی گفت: همکاری مردم و دستگاههای اجرایی میتواند به تحقق اهداف احیای نوغانداری و تبدیل آن به یکی از محورهای اصلی توسعه روستایی منجر شود.
