به گزارش خبرنگار مهر، صفدر نیازی شهرکی صبح چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی که در تالار حافظ بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: از مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای بخش کشاورزی استان، ۲۰۰ همت در بخش استانی و ۴۰۰ همت در بخش ملی در نظر گرفته شده است که به توسعه این حوزه منجر خواهد شد.

وی افزود: تنها یک درصد از اعتبارات بخش کشاورزی به بهره‌وری اختصاص یافته است، در حالی که این موضوع نیازمند توجه جدی‌تر است.

نیازی شهرکی با بیان اینکه عمر طرح‌های عمرانی در بخش‌های مختلف طولانی شده است، تصریح کرد: با منابع محدود باید به سمت طرح‌های کوچک و زودبازده حرکت کنیم تا زمینه اشتغال پایدار فراهم شود.

وی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را تنها پنج درصد عنوان کرد و گفت: این بخش مظلوم واقع شده و تغییر اقلیم نیز فشار مضاعفی بر کشاورزی استان وارد کرده است، بنابراین ارتقای بهره‌وری باید در اولویت قرار گیرد.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: منابع بخش کشاورزی حدود ۵درصد و بسیار محدود است اما تلاش‌ها باید دوچندان شود تا این بخش بتواند نقش خود را در اقتصاد ملی ایفا کند.

وی همچنین در خصوص سامانه‌های آبیاری نوین خراسان شمالی گفت: تخصیص اعتبارات در این بخش در سال گذشته با رشد ۱۳۰ درصدی همراه بوده که نشان‌دهنده توجه ویژه به مدیریت منابع آب در استان است.