افزایش تولید پیله ابریشم در گلستان؛ نوغانداری سنتی در مسیر توسعه

خبرگزاری مهر،گروه استانها:صنعت نوغانداری، از قدیمی‌ترین و سنتی‌ترین فعالیت‌های کشاورزی در ایران به شمار می‌رود و سابقه‌ای بیش از چند قرن دارد. استان گلستان به‌دلیل شرایط اقلیمی معتدل، وجود باغات توت فراوان، و تجربه چندین نسل در پرورش کرم ابریشم، یکی از کانون‌های اصلی نوغانداری کشور محسوب می‌شود.

این صنعت نه‌تنها در تقویت اقتصاد روستایی و توسعه مشاغل خانگی نقش مؤثر دارد، بلکه ظرفیت بالایی در تولید مواد اولیه صنایع نساجی و ابریشم‌ریسی دارد.

در سال‌های اخیر با حمایت‌های دولت و برنامه‌های آموزشی جهاد کشاورزی، روند رشد نوغانداری در گلستان شتاب گرفته، اما همچنان چالش‌هایی مانند خام‌فروشی پیله و نبود کارخانه‌های نخ‌ریسی و صنایع تبدیلی مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت عظیم شده است.

مسؤل نوغانداری جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه گلستان از معدود استان‌هایی است که فعالیت گسترده‌ای در صنعت نوغانداری کشور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گلستان جز استان‌های برتر در صنعت نوغانداری به شمار می‌رود، در سطح استان حدود پنج هزار نوغاندار فعال داریم و هر سال بین هشت تا هشت‌هزار و پانصد جعبه تخم نوغان در استان توزیع می‌شود.

سحر کریمی افزود: توزیع تخم نوغان از اواخر فروردین شروع شده و تا اواخر اردیبهشت ادامه دارد.

وی ادامه داد:دوره پرورش پیله کرم ابریشم حدود ۴۵ روز طول می‌کشد و برای هر جعبه تخم نوغان، تقریباً سه نفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد می‌شود که این شغل از نظر درآمد و اشتغال خانگی، برای خانواده‌ها در مناطق شرقی استان از مراوه‌تپه تا رامیان بسیار مناسب است.

معاون امور طیور سازمان جهادکشاورزی گلستان قیمت مصوب خرید تضمینی پیله تر در سال جاری از سوی مرکز توسعه نوغانداری کشور را ۶۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم اعلام کرد و افزود: خرید تضمینی از طریق تعاون روستایی و کمیته امداد امام خمینی خریداری می‌شود، اما در بازار آزاد قیمت‌ها گاه تا حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان نیز معامله می‌شود.

کریمی خاطرنشان کرد:با توزیع حدود هشت هزار و ۵۰۰ جعبه تخم نوغان، انتظار برداشت حدود ۳۵۰ تُن پیله تر در سطح استان را داریم که نسبت به سال گذشته افزایش محسوسی دارد.

وی اظهار کرد: بارندگی‌های مطلوب و شرایط مناسب تغذیه کرم ابریشم با برگ تازه درخت توت باعث شده تا امسال چشم‌انداز تولید بسیار مثبت باشد.

مسؤل نوغانداری سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به حمایت‌ها و اقدامات توسعه‌ای افزود: تسهیلات حمایتی از سوی جهاد کشاورزی، کمیته امداد امام خمینی و بنیاد برکت به فعالان این حوزه پرداخت می‌شود، همچنین آموزش‌های رایگان چهره‌به‌چهره در روستاها توسط کارشناسان جهاد کشاورزی و توزیع نهال‌های اصلاح‌شده درخت توت از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی استان است.

کریمی اظهار کرد: برای امسال ۵۰ هزار اصله نهال توت در مناطق مختلف از بندرگز تا مراوه‌تپه توزیع شده است.

وی یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت نوغانداری را نبود صنایع تکمیلی و فرآوری دانست و گفت: علیرغم اینکه کیفیت پیله تولیدی گلستان از بالاترین سطح در کشور برخوردار است، به دلیل فقدان کارخانه‌های نخ‌ریسی و ریسندگی، تمام پیله تولیدی به خارج از استان از جمله خراسان ارسال می‌شود و عملاً خام‌فروشی صورت می‌گیرد.

مسؤل نوغانداری جهادکشاورزی گلستان افزود: برای رفع این مشکل، نیازمند جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هستیم اما تاکنون ورود جدی در این زمینه صورت نگرفته است با این وجود تلاش‌ها ادامه دارد تا بتوانیم زیرساخت‌های مورد نیاز برای فرآوری و بسته‌بندی محصولات ابریشم را در داخل استان ایجاد کنیم.

کریمی با اشاره به احداث ساختمان توسعه نوغانداری در استان گفت: ساختمان سه‌طبقه مرکز توسعه نوغانداری استان در شهرستان مینودشت که سال گذشته احداث شد، به‌زودی با تکمیل تأسیسات برق، آب و گاز به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

وی گفت: فرایند توزیع تخم نوغان در استان آغاز شده و افراد علاقه‌مند می‌توانند تا پایان اردیبهشت‌ماه با مراجعه به مرکز توسعه نوغانداری واقع در مینودشت، نسبت به دریافت تخم نوغان اقدام کنند.