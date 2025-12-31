فلاح: ریزش معدن کوشک بافق ۲ مصدوم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فلاحمبارکه، با اشاره به حادثه در معدن کوشک بافق گفت: صبح امروز مطلع شدیم که در معدن کوشک بافق، که شامل بخشهای روباز و زیرزمینی است، بخش زیرزمینی دچار ریزش شده است.
وی افزود: خوشبختانه بر اساس آخرین اطلاعاتی که مدیرعامل شرکت معدن کوشک بافق ارائه داد، تنها دو نفر مصدوم شدهاند و حال مساعدی دارند و وضعیت سایر افراد سالم است.
فرماندار بافق گفت: تیمهای امدادی و ارزیاب به محل حادثه اعزام شدهاند تا ابعاد دقیق موضوع را بررسی کنند و اطلاعات تکمیلی را در اختیار ما قرار دهند. خوشبختانه تاکنون هیچ تلفاتی گزارش نشده است.
