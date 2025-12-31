  1. استانها
فلاح: ریزش معدن کوشک بافق ۲ مصدوم داشت

یزد_ فرماندار شهرستان بافق از حادثه ریزش در معدن کوشک بافق با دو مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فلاح‌مبارکه، با اشاره به حادثه در معدن کوشک بافق گفت: صبح امروز مطلع شدیم که در معدن کوشک بافق، که شامل بخش‌های روباز و زیرزمینی است، بخش زیرزمینی دچار ریزش شده است.

وی افزود: خوشبختانه بر اساس آخرین اطلاعاتی که مدیرعامل شرکت معدن کوشک بافق ارائه داد، تنها دو نفر مصدوم شده‌اند و حال مساعدی دارند و وضعیت سایر افراد سالم است.

فرماندار بافق گفت: تیم‌های امدادی و ارزیاب به محل حادثه اعزام شده‌اند تا ابعاد دقیق موضوع را بررسی کنند و اطلاعات تکمیلی را در اختیار ما قرار دهند. خوشبختانه تاکنون هیچ تلفاتی گزارش نشده است.

