فلاح: ریزش معدن کوشک بافق ۲ مصدوم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فلاح‌مبارکه، با اشاره به حادثه در معدن کوشک بافق گفت: صبح امروز مطلع شدیم که در معدن کوشک بافق، که شامل بخش‌های روباز و زیرزمینی است، بخش زیرزمینی دچار ریزش شده است.

وی افزود: خوشبختانه بر اساس آخرین اطلاعاتی که مدیرعامل شرکت معدن کوشک بافق ارائه داد، تنها دو نفر مصدوم شده‌اند و حال مساعدی دارند و وضعیت سایر افراد سالم است.

فرماندار بافق گفت: تیم‌های امدادی و ارزیاب به محل حادثه اعزام شده‌اند تا ابعاد دقیق موضوع را بررسی کنند و اطلاعات تکمیلی را در اختیار ما قرار دهند. خوشبختانه تاکنون هیچ تلفاتی گزارش نشده است.