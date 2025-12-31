هیچ کارگری در معدن کوشک بافق محبوس نیست؛ عملیات امدادرسانی پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عشقی، اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها درباره این موضوع که کارگران در معدن محبوس مانده‌اند، کاملاً تکذیب می‌شود. تمامی افراد از محل حادثه خارج شده‌اند و هیچ فرد دیگری در معدن به‌صورت محبوس وجود ندارد.

روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد اعلام کرد: عملیات امدادرسانی در حادثه ریزش معدن سنگ آهن کوشک شهرستان بافق استان یزد پایان یافت. خوشبختانه این حادثه بدون تلفات جانی به پایان رسید.

در مجموع ۶ نفر دچار مصدومیت شدند که ۴ نفر به‌صورت سرپایی درمان شدند و ۲ نفر دیگر توسط نیروهای جمعیت هلال‌احمر و اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

با بررسی کامل محل حادثه و اطمینان از نبود محبوس‌شدگان احتمالی، عملیات امداد و نجات توسط نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر پایان یافت.