رحمان نیا: دمای هوای زنجان افزایش می یابد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان زنجان امروز در ساعات ابتدایی روز ابری است و به‌تدریج با کاهش میزان ابر همراه می‌شود و در ساعات بعدازظهر نیز وزش باد در برخی مناطق استان رخ خواهد داد.

وی افزود: طی روزهای آینده، شرایط جوی استان به‌طور نسبی پایدارتر می‌شود، اما با عبور امواجی از جو منطقه، در روزهای جمعه و شنبه هفته آینده احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان وجود دارد.

رحمان‌نیا با اشاره به وضعیت دمای هوا تصریح کرد: روند کاهش دما تا صبح روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت و در این مدت، یخبندان در سطح استان حاکم می‌شود. بر همین اساس، هشدار سطح نارنجی هواشناسی که پیش‌تر صادر شده است، همچنان اعتبار دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان خاطرنشان کرد: از ظهر روز چهارشنبه به‌تدریج شاهد افزایش دما در استان خواهیم بود و از شدت سرمای هوا کاسته می‌شود. وی بر لزوم توجه دستگاه‌های اجرایی و شهروندان، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی، حمل‌ونقل و مصرف انرژی، به توصیه‌های هواشناسی تأکید کرد.