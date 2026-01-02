محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تردد در محورهای کوهستانی استان تنها با استفاده از زنجیر چرخ امکانپذیر است و در سایر محورهای مواصلاتی استان نیز همراه داشتن زنجیر چرخ الزامی است.
وی افزود: در حال حاضر شاهد بارش پراکنده برف در سطح استان هستیم و در ارتفاعات و محورهای کوهستانی نیز مه ناپایدار گزارش شده است.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان زنجان تأکید کرد: خوشبختانه در حال حاضر هیچگونه انسدادی در محورهای شریانی و غیرشریانی استان وجود ندارد و تردد در تمامی محورها برقرار است.
محمدی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، تجهیزات ایمنی بهویژه زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند.
