رحمان نیا: دمای هوای زنجان به صورت محسوسی کاهش می یابد

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: با خروج تدریجی سامانه بارشی از فردا (شنبه)، دمای هوا در اغلب مناطق استان بهطور محسوس کاهش خواهد یافت و شرایط یخبندان بهویژه در ساعات شبانه و صبحگاهی حاکم میشود.
وی با بیان اینکه امروز جمعه استان تحت تأثیر سامانه بارشی فعال قرار دارد، افزود: همزمان با فعالیت این سامانه و وزش باد نسبتاً شدید، بارشهای پراکنده برف در برخی مناطق استان آغاز شده و در نواحی مرتفع و کوهستانی، بارشها بهصورت برف همراه با کولاک گزارش شده است.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: در حال حاضر بارش برف همراه با کولاک در محورهای ارتباطی زنجان–بیجار، زنجان–دندی–تخت سلیمان و نیکپی–ماهنشان گزارش شده که این شرایط موجب لغزندگی سطح جادهها، کاهش دید افقی و بروز اختلال در تردد خودروها شده است و رانندگان باید با رعایت نکات ایمنی، تجهیزات زمستانی بهویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.
رحماننیا با اشاره به وضعیت دمایی استان طی شبانهروز گذشته گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه زرینآباد با ثبت دمای منفی ۹ درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان و شهر چورزق با ۱۴ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه گزارش شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس نقشهها و مدلهای پیشیابی هواشناسی، روند کاهش دما در روزهای آینده ادامه خواهد داشت و در اغلب مناطق استان، یخبندان شبانه و صبحگاهی رخ خواهد داد که این موضوع میتواند موجب افزایش مصرف حاملهای انرژی، یخزدگی معابر و بروز خسارت به محصولات کشاورزی و تأسیسات حساس شود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با تأکید بر لزوم توجه شهروندان به هشدارهای هواشناسی خاطرنشان کرد: شهروندان، رانندگان و کشاورزان باید تدابیر لازم برای مقابله با شرایط یخبندان را در نظر گرفته و از سفرهای غیرضروری بهویژه در محورهای کوهستانی خودداری کنند.
