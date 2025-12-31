  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

اطلاعیه دانشگاه تهران درباره نحوه جلسات دفاع و امتحانات

دانشگاه تهران درخصوص برگزاری کلاس‌های درس، جلسات دفاع (۱۴ لغایت ۱۸ دی ماه) و امتحانات پایانی نیمسال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، بر اساس اطلاعیه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات فناوری در پی برودت هوا و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و به‌منظور رفاه حال دانشجویان گرامی و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای آمادگی هرچه بهتر آنان جهت برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال؛ کلاس‌های دانشگاه تهران در کلیه مقاطع تحصیلی از روز یکشنبه، ۱۴ دی تا روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، مطابق برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده به صورت برخط (Online) برگزار می‌گردد.

همچنین برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه‌ها / رساله‌ها / پیشنهادیه (پروپوزال) رساله‌های دکتری و ارائه گزارش پروژه‌ها و تکالیف، که توسط گروه آموزشی مربوط برنامه‌ریزی شده است با تأیید معاون آموزشی واحد مربوط، در بازه مذکور به صورت برخط (Online) بلامانع است.

یادآوری می‌شود امتحانات پایانی نیمسال به‌صورت حضوری و مطابق با برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی دانشگاه برگزار خواهد شد.

