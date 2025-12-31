  1. استانها
تردد در گردنه‌های چری و شاه منصوری فقط با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است

شهرکرد-معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: رانندگان برای عبور از گردنه‌های چری و شاه منصوری حتماً از زنجیرچرخ استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قوامی معاون راهداری استان با اشاره به آخرین وضعیت جاده‌ها گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، تیم‌های راهداری بیش از ۷۶۱۵ کیلومتر باند جاده‌ای را برف‌روبی کرده و ۴۰۶۷ تن شن و نمک برای ایمن‌سازی مسیرها مصرف شد.

وی افزود: در این مدت، ۶۵۸ نفر امدادرسانی شدند و ۱۱۷ نفر نیز به مراکز اسکان موقت منتقل گردیدند. همچنین ریزش‌برداری در ۵۸ مقطع جاده‌ای طی ۱۱۵ مرتبه انجام شده است.

قوامی با تأکید بر رعایت ایمنی مسیرها گفت: تمام محورهای استان باز و تردد در آن‌ها روان است، اما رانندگان حتماً هنگام عبور از گردنه‌های چری و شاه منصوری از زنجیرچرخ استفاده کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

وی در پایان از مسافران خواست با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سفر کنند.

