به گزارش خبرگزاری مهر، قوامی معاون راهداری استان با اشاره به آخرین وضعیت جادهها گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، تیمهای راهداری بیش از ۷۶۱۵ کیلومتر باند جادهای را برفروبی کرده و ۴۰۶۷ تن شن و نمک برای ایمنسازی مسیرها مصرف شد.
وی افزود: در این مدت، ۶۵۸ نفر امدادرسانی شدند و ۱۱۷ نفر نیز به مراکز اسکان موقت منتقل گردیدند. همچنین ریزشبرداری در ۵۸ مقطع جادهای طی ۱۱۵ مرتبه انجام شده است.
قوامی با تأکید بر رعایت ایمنی مسیرها گفت: تمام محورهای استان باز و تردد در آنها روان است، اما رانندگان حتماً هنگام عبور از گردنههای چری و شاه منصوری از زنجیرچرخ استفاده کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
وی در پایان از مسافران خواست با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سفر کنند.
