خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ همزمان با ورود سامانه بارشی و کم فشار به استان سمنان از شامگاه دوشنبه تا صبح امروز شاهد بارش برف و کولاک و یخ بندان در اقصی نقاط استان سمنان بوده‌ایم. ستاد مدیریت بحران استانداری سمنان بلافاصله بعد از نخستین بارش‌ها تشکیل جلسه داد و ضمن تاکید بر صدور هشدار نارنجی، خواستار رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی انرژی به خصوص گاز و برق از سوی مردم استان شد.

امروز چهارشنبه اما استان سمنان مانند ۲۵ استان دیگر کشورمان به دلیل سرما و ضرورت مدیریت انرژی تعطیل است سرمایی که بی سابقه بوده و از آن به عنوان سردترین روزهای سال ۱۴۰۴ یاد می‌شود. سرمای هوا در استان سمنان طی ۴۸ ساعت اخیر آنقدر زیاد بوده که در برخی نقاط مانند کالپوش و رضوان میامی در کمینه، دمای هوا به ۱۳ درجه زیر صفر هم رسیده است.

بارش‌ها در ۴۸ ساعت اخیر همچنین سبب شده تا راهداران استان سمنان به خصوص در گردنه‌ها به صورت ۲۴ ساعته برای بازماندن راه‌ها و مسیرهای مواصلاتی استان تلاش کنند و تلاش آنان امروز چهارشنبه نتیجه داده تا جایی که به جز محور اولنگ که شاهرود را به رامیان متصل می‌کند و در عمده اوقات زمستان مسدود است، مابقی جاده‌های استان سمنان باز و قابل تردد باشد.

برف‌روبی جاده‌ها

مدیرکل راهداری استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه روز گذشته برخی محورهای استان سمنان برای ساعاتی مسدود شدند، گفت: محور توسکستان و خوش ییلاق بین شاهرود و گرگان و شاهرود و آزادشهر به دلیل بارش سنگین برف و کولاک و همچنین کاهش دید، مسدود بود که با تلاش راهداران همزمان با بامداد چهارشنبه این مسیر بازگشایی شد.

میثم قدمی از مسدود شدن محور سمنان- فیروزکوه هم برای ساعاتی خبر داد و بیان کرد: این مسیر هم با تلاش راهداران در غرب استان سمنان خوشبختانه به سرعت بازگشایی شد تا تردد در آن بدون مشکل انجام شود همچنین باید این توضیح را داد که در ۴۸ ساعت اخیر راهداران در تمام مسیرهای مواصلاتی استان عملیات برف‌روبی را انجام دادند.

وی با بیان اینکه ۱۸۴ نیروی راهداری تنها در روز و شب سه شنبه و در اوج سرما و بارش برف و کولاک در جاده‌های مواصلاتی استان سمنان حضور داشتند، تاکید کرد: ما در استان سمنان ۱۱ راهدار خانه داریم که همه آنها در طرح زمستانه در آماده‌باش قرار دارند همچنین ۳۲ اکیپ راهداری نیز عملیات برف‌روبی و بازگشایی مسیرها و جاده‌ها را برعهده دارند تا مردم با کمترین مشکلات روبرو شوند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان از نمک‌پاشی و شن‌پاشی مسیرهای مواصلاتی کوهستانی و برف‌گیر استان در ۴۸ ساعت اخیر خبر داد و ابراز کرد: تنها در مسیرهای مواصلاتی دامغان و مهدیشهر طی شبانه روز گذشته یک هزار و ۵۰۰ تن شن و نمک پاشیده شده و ۱۵۰ خودروی گرفتار در کولاک و برف نیز توسط راهداری و دیگر ارگان‌های امدادی، امدادرسانی شدند.

وضعیت راه‌های استان سمنان

سرهنگ موسی بزرگی رئیس پلیس راه استان سمنان هم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه تمام راه‌های مواصلاتی استان همزمان با صبح چهارشنبه دهم دیماه ۱۴۰۴ باز و تردد در آنها بدون مشکل در حال انجام است، گفت: تنها مسیر مسدود و بسته استان سمنان محور فرعی اولنگ رامیان در شهرستان شاهرود است البته باید این توضیح را داد، از آنجا که جاده گلوگاه - دامغان در محدوده مازندران همچنان مسدود است در حوزه استحفاظی استان سمنان نیز این جاده مسدود نگه داشته شده است.

بزرگی با بین اینکه پلیس راه در هنگام بارش‌ها از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی جلوگیری می‌کند، ابراز کرد: همراه داشتن تجهیزات زمستانی، اطمینان از سلامت موتور خودرو و همچنین برف پاک کن و بخاری، اطمینان از همراه داشتن سوخت کافی، عدم عجله و رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه و … در زمره توصیه‌های پلیس راه در فصل زمستان برای راکبان خودروها است.

وی با بیان اینکه مردم قبل از ورود به جاده‌های استان سمنان به خصوص مناطق برف‌گیر در هنگام بارش‌ها حتماً به توصیه‌های پلیس راه و راهداری توجه و از باز بودن مسیرهای اطمینان حاصل کنند، افزود: از مردم درخواست می‌شود در موارد مشابه مانند بارش‌های سه شنبه ۹ دی سال جاری و در صورت نداشتن کار ضروری به مناطق مرتفع استان سفر نداشته باشند.

یخ زدگی و راهکارهای جلوگیری از آن

در کنار مسیرها و جاده‌ها در استان سمنان شاهد برودت شدید هوا هم هستیم در حالی که شب گذشته دمای هوا در تمام ۲۰ شهر استان سمنان به زیر صفر رسیده بود در نتیجه شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در پی افزایش برودت هوا خواستار مراقبت از کنتورهای آب در مقابل یخ زدگی شد زیرا شاهد افت شدید دمای هوا در روزهای سه شنبه و چهارشنبه و حتی پنجشنبه هفته جاری هستیم.

منصور کشاورزیان مدیرعامل آبفای استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شاهد برودت شدید هوا در اقصی نقاط استان به خصوص نیمه شمالی و مناطق مرتفع هستیم، ابراز کرد: از شهروندان درخواست می‌شود که تمهیدات لازم را برای عدم یخ زدگی کنتورهای آب و ترکیدگی لوله‌های آب به کار ببندند زیرا در این سرای شدید احتمال یخ زدگی انشعاب آب منازل وجود دارد.

کشاورزیان با بیان اینکه باز گذاشتن آب به صورت شبانه روزی برای یخ نزدن اشتباه بسیار بدی است و از مردم درخواست می‌شود که هرگز این اقدام را صورت ندهند، گفت: دومین اشتباه رایج این است که مردم بلافاصله بعد از مشاهده یخ زدگی و سرمای شدید آب جوش روی کنتورهای آب می‌ریزند یا شعله و حرارتی را روی کنتور و انشعابات می‌گیرند که این هم بسیار خطرناک و دردسرساز است و از مردم درخواست می‌شود که این اقدام را هم نکنند.

وی با بیان اینکه عایق کردن انشعاب و کنتورهای آب بهترین راهکار برای جلوگیری از بروز یخ زدگی است، افزود: قراردادن پشم‌شیشه، گونی کنفی و پوشال در محفظه کنتور و عایق کردن لوله‌های سطحی بهترین و راحت‌ترین و البته عملی ترین راهکاری است که مردم می‌توانند برای جلوگیری از یخ زدگی انشعابات و کنتورهای آب صورت دهند.

تعطیلی بر اثر سرما

مدیرعامل آبفای استان سمنان همچنین ادامه داد: از مردم استان سمنان درخواست می‌شود که در صورت مشاهده یخ زدگی در کنتور و انشعابات هرگز خودشان نسبت به رفع یخ زدگی اقدام نکنند و تنها کافی است که با سامانه تلفنی ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب استان تماس حاصل کرده تا مأموران این مجموعه به منازل بیایند و در اسرع وقت مشکل را حل نمایند.

امروز چهارشنبه ادارات و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و دانشگاه‌ها و مدارس و … در استان سمنان تعطیل هستند اما علیرغم این تعطیلی‌ها باز هم امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم طبق برنامه سابق، برگزار شد این تعطیلی‌ها دیشب در استانداری سمنان مصوب و هدف آن کاهش و مدیریت مصرف انرژی به خصوص گاز و برق اعلام شد.

همچنین فرج الله ایلیات معاون عمرانی استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، خواستار صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف از سوی مردم همزمان با برودت هوا شد و گفت: مردم با پیوستن به کمپین مصرف بهینه گاز و دمای اعتدال به مسئولان کمک کنند تا بتوانند جریان گاز را در تمام نقاط ایران نگه دارند.

میزان بارش برف در استان سمنان

در ۲۴ ساعت اخیر و مشخصاً روز سه شنبه نهم دیماه شاهد بارش‌های چشم گیری در اقصی نقاط استان سمنان بودیم مدیرکل هواشناسی استان سمنان درباره آمارهای ثبت شده بارش در استان و در گفتگو با خبرنگار مهر، توضیح داد: در بی ارجمند دو سانتیمتر، شهمیرزاد و میامی دو سانتیمتر، رضوان ۱۰ سانتی متر، شاهرود سه سانتی متر، فرود هفت سانتی متر، احمد آباد ۱۰ سانتی متر، باغستان هفت سانتی متر و در دیباج ۲۰ سانتی متر برف باریده است.

سید ایرج مصطفوی ادامه داد: طی روز سه شنبه همچنین در حسین آباد کالپوش ۱۹ سانتی متر، لرد هفت سانتی متر، چاشم ۱۳.۵ سانتی متر، ده صوفیان پنج سانتی متر، حق الخواجه پنج. تاش ۳۶ سانتی متر، استربند ۳.۵ سانتی متر و جودانه هشت سانتی متر بوده است.

وی افزود: میزان بارش ثبت شده برف همچنین در زمان آباد هفت سانتی متر، مهدی آباد هفت سانتی متر، قلعه بالا ۲۲ سانتی متر، دستجرد ۹ سانتی متر، ملاده دی ۳۰ سانتی متر و طزره چهار سانتی متر، دلبر ۳.۵ سانتی متر، دشت بو ۱۸ سانتی متر و کلاته رودبار ۱۰ سانتی متر بارش برف به ثبت رسیده است همچنین میزان بارش برف در آستانه دو سانتیمتر بوده است.