آمادگی کامل شهرداری صباشهر برای مقابله با سرمای شدید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین واژیر، صبح چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از آمادگی کامل شهرداری برای پیشگیری و مقابله با پیامدهای ناشی از سرمای شدید هوا خبر داد.
وی در ادامه با اعلام این خبر افزود: با پیشبینی کاهش محسوس دمای هوا، تمهیدات لازم برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از برودت بهطور کامل فراهم شده است.
شهردار صباشهر با تأکید بر آمادگی نیروهای حوزه خدمات شهری، آتشنشانی و کمیته مدیریت بحران شهرداری گفت: به شهروندان اطمینان داده میشود که همکاران ما برای پیشگیری و رفع سریع خطرات احتمالی مرتبط با سرمای شدید، در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
وی همچنین خطاب به صاحبان مشاغل و فعالان حوزه ساختوساز، خواستار رعایت دقیق نکات ایمنی بهویژه در مورد تابلوهای تبلیغاتی و سازههای ساختمانی شد و بر لزوم همکاری آنان با مأموران شهرداری تأکید کرد.
واژیر ضمن قدردانی از تعامل و همراهی شهروندان با مدیریت شهری، اعلام کرد: شهروندان در صورت مشاهده یا مواجهه با هرگونه حادثه یا مشکل ناشی از شرایط جوی میتوانند موارد را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری صباشهر اطلاع دهند.
