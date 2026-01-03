تروری که به انسجام بیشترانجامید؛میراث امنیتی سلیمانی و المهندس درمنطقه

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، رویدادی بود که فراتر از یک اقدام تروریستی، پیامدهای عمیق امنیتی، سیاسی و گفتمانی برای منطقه غرب آسیا به همراه داشت، این حادثه، اگرچه ضایعه‌ای بزرگ برای جبهه مقاومت محسوب می‌شد، اما به باور بسیاری از ناظران و صاحب‌نظران، به نقطه عطفی در معادلات خاورمیانه تبدیل شد؛ نقطه‌ای که پروژه‌های سلطه و تروریسم سازمان‌یافته را با چالش جدی مواجه کرد و انسجام و مشروعیت محور مقاومت را افزایش داد.

در همین چارچوب، گفت‌وگو با چهره‌های مختلف در مریوان، ابعاد گوناگون این تحول را روشن‌تر می‌کند.

ترور فرماندهان مقاومت نقطه عطف امنیت خاورمیانه شد

سیامک مهرنیا برادرزاده شهید محمدعلی مهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس گفت: این دو فرمانده شهید تنها شخصیت‌های نظامی نبودند؛ آنان به‌عنوان بازیگران مؤثر در تغییر موازنه قدرت منطقه‌ای شناخته می‌شدند و حضورشان موجب شد بسیاری از بازیگران داخلی و خارجی راهبردهای خود را بازبینی کنند و همین امر به تقویت همگرایی منطقه‌ای و پیشبرد سیاست‌های جمهوری اسلامی در مقابله با تهدیدهای مشترک منجر شد.

وی افزود: رویکرد شهیدان سلیمانی و المهندس ترکیبی از عملیات میدانی، انسجام گروهی مقاومت و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای بود.

وی یادآور شد: آنان به جای اتکای صرف به ابزارهای کلاسیک قدرت کشورمحور، بر هم‌افزایی میان نهادهای مردمی، عملیات‌های دفاعی-مقابله‌ای و دیپلماسی هم‌سو با محورهای مقاومت تأکید داشتند و این الگو در تضاد با مدل‌های غربی بود که عمدتاً بر قدرت اقتصادی-نظامی و فشارهای بین‌المللی تمرکز دارند.

مهرنیا با اشاره به پیامدهای ترور این دو فرمانده شهید خاطرنشان کرد: شهادت آنان نه تنها موجب افزایش بی اعتمادی در نظم امنیتی منطقه شد، بلکه به شکل‌گیری سازوکارهای جدید همکاری میان کشورهای حامی مقاومت انجامید و این رخداد، پروژه‌های سلطه و تروریسم سازمان‌یافته را با ناکامی مواجه ساخت و مشروعیت محورهای مقاومت را در سطح منطقه تقویت کرد.

وی در پایان تأکید کرد: سیره عملی این دو شهید بر پایه اخلاص، جهاد و شهادت استوار بود. آنان هیچ‌گاه به دنبال شهرت نبودند و عزتشان را از خداوند گرفتند و همین ویژگی، میراثی معنوی و راهبردی برای مقاومت به‌جا گذاشت که می‌تواند به گفتمان پایدار برای نسل‌های آینده تبدیل شود.

مکتبی فراتر از الگوهای رایج قدرت

صلاح قاسمه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، نقش شهیدان سلیمانی و المهندس را در تغییر معادلات امنیتی و سیاسی منطقه «بی‌بدیل» توصیف کرد و افزود: تسلط این دو فرمانده بر سیاست و میدان موجب شد استراتژی کلان خاورمیانه به نفع ایران اسلامی و کشورهای همجوار تغییر یابد.

به گفته وی، آنان با شجاعت و تدبیر نقشه‌های تجزیه و سلطه بیگانگان را باطل کردند و همین امر دشمنان را به توطئه ترور آنان سوق داد؛ غافل از آنکه راه و مکتبشان جاویدان باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به مکتب فکری این دو شهید، خاطرنشان کرد: اندیشه آنان برخاسته از اسلام ناب محمدی (ص) بود؛ مکتبی که بر رفع ظلم، مقابله با سلطه، اجرای عدالت اسلامی و استقلال ملت‌ها تأکید داشت و در آن سازش، خیانت و تسلیم جایی نداشت. این نگاه در تضاد کامل با الگوهای رایج قدرت در نظام بین‌الملل است که بر فریب، تعدی و سلطه بنا شده است.

قاسمه ادامه داد: محبوبیت گسترده شهیدان سلیمانی و المهندس در دل‌های مردم منطقه و استمرار این محبوبیت، نشانه‌ای روشن از اصالت و حقیقت اندیشه‌های آنان است. این دو فرمانده با شناخت دقیق از منطقه و اشراف اطلاعاتی بر سیاست‌های مستکبران، ضمن ایجاد و تقویت جبهه مقاومت، سد محکمی در برابر نفوذ و حملات دشمنان ایجاد کردند و امنیتی پایدار برای ملت‌ها به ارمغان آوردند.

وی افزود: هنوز هم خط مشی و روش آنان در سیاست‌گذاری‌های منطقه‌ای مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به پیامدهای ترور این دو فرمانده، گفت: شهادت آنان نه تنها موجب تضعیف جبهه مقاومت نشد، بلکه ایمان، تعهد و انسجام ملت‌ها را تقویت کرد و حضور بی‌نظیر مردم در مراسم تشییع پیکرهای پاک آنان، گواهی بر استمرار این تعهد و نفوذ معنوی در دل‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست.

قاسمه در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت انتقال اندیشه و سیره شهیدان به نسل آینده اشاره کرد و اظهار داشت: معرفی زندگی، عملکرد و اندیشه‌های این عزیزان از طریق کتاب، نوشتار، فیلم، مستند، تصویر و تبلیغ، عامل اساسی در تبیین و شناخت خواهد بود. همچنین برگزاری مراسم یادبود، جلسات علمی و تشکیل کانون‌های تبلیغی برای آنان ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با تأکید بر نسبت «اخلاص، جهاد و شهادت» در سیره عملی این دو شهید گفت: آنان با شهامت، جسارت و اخلاص در میدان حضور یافتند و مخاطرات را به جان خریدند و شهادتشان نتیجه طبیعی این روحیه بی‌پروا و شجاعانه بود و عزت و احترامشان با فیض شهادت به اوج رسید.

ترور سلیمانی و المهندس انسجام جبهه مقاومت را افزایش داد

ماموستا امجد محمودی رئیس مرکز بزرگ مریوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر جایگاه راهبردی شهیدان سپهبد قاسم سلیمانی و ابوالمهدی مهندس گفت: این دو فرمانده نه تنها در میدان نبرد با داعش و گروه‌های تروریستی نقشی تعیین‌کننده ایفا کردند، بلکه توانستند معادلات سیاسی و امنیتی منطقه را به زیان قدرت‌های سلطه‌گر تغییر دهند.

وی تصریح کرد: اقدام به موقع آنان در سوریه و عراق، طرح‌های آمریکا و متحدان غربی برای بازطراحی خاورمیانه را با شکست مواجه ساخت و نشان داد که محور مقاومت قادر است در برابر پروژه‌های استکباری بایستد.

محمودی افزود: ترور این دو فرمانده برخلاف اهداف طراحان آن به انسجام بیشتر جبهه مقاومت انجامید و به نماد بیداری ملت‌ها در برابر سیاست‌های مداخله‌جویانه غرب تبدیل شد.

رئیس مرکز بزرگ مریوان خاطرنشان کرد: مکتب فکری سلیمانی و مهندس امروز نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در میان ملت‌های غیر اسلامی نیز به عنوان الگویی از آزادی و استقلال شناخته می‌شود.

وی تأکید کرد که این اندیشه باید در قالب‌های آموزشی و فرهنگی، از کتاب‌های درسی تا هنر و تئاتر، به نسل‌های آینده منتقل شود تا جوانان با روحیه مقاومت و مبارزه در برابر سلطه‌طلبی آشنا شوند.

محمودی در پایان یادآور شد: یاد و راه این دو فرمانده دلاور، بخشی از حافظه سیاسی و تاریخی منطقه است و باید به عنوان سرمایه‌ای راهبردی در برابر سیاست‌های قدرت‌های غربی که خود مروج تروریسم هستند، حفظ و تقویت شود.

مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد که ترور شهیدان سلیمانی و المهندس، برخلاف اهداف طراحان آن، نه‌تنها موجب فروپاشی جبهه مقاومت نشد، بلکه به تعمیق گفتمان مقاومت، افزایش همبستگی ملت‌ها و تثبیت یک مکتب فکری و عملی منجر شد.

مکتبی که بر اخلاص، جهاد، عدالت‌خواهی و استقلال ملت‌ها استوار است و امروز به‌عنوان بخشی از حافظه تاریخی و سرمایه راهبردی منطقه شناخته می‌شود؛ سرمایه‌ای که انتقال آن به نسل‌های آینده، تضمین‌کننده تداوم مقاومت و ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی خواهد بود.