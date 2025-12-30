خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: سال‌ها از ترور ناجوانمردانه شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس می‌گذرد، اما نام و راه آنان همچنان در متن تحولات منطقه و در ذهن و ضمیر ملت‌های آزادی‌خواه زنده است.

دشمنان جریان مقاومت گمان می‌کردند با حذف فیزیکی فرماندهان می‌توانند روح یک جریان را درهم بشکنند، غافل از آنکه آنچه در این مسیر شکل گرفته، یک «مکتب» است نه یک فرد. مکتبی که بر پایه ایمان، اخلاص، اخلاق‌مداری و عمل به تکلیف الهی بنا شده و در دل تاریخ ریشه دوانده است.

در همین راستا، ماموستا مختار فرجی، عالم دینی اهل سنت کردستان و امام جماعت مسجد جامع سنندج، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با نگاهی تحلیلی و تاریخی، به تبیین ابعاد شخصیتی و مکتبی شهیدان سلیمانی و المهندس پرداخت.

مکتب شهیدان مقاومت؛ فراتر از یک حادثه تاریخی

ماموستا مختار فرجی با تأکید بر اینکه نباید به شهیدان سلیمانی و المهندس صرفاً به‌عنوان قربانیان یک ترور نگاه کرد، اظهار داشت: برای درک جایگاه واقعی این دو شهید بزرگوار، لازم است به سیر شکل‌گیری و بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توجه کنیم؛ نظامی که از دل یک نهضت الهی برخاست و انسان‌هایی را پرورش داد که در مقیاس جهانی اثرگذار شدند.

وی افزود: مکتب شهیدان سلیمانی و المهندس، محصول یک فرآیند عمیق تربیتی است که بر اساس ایمان، اخلاص و عمل به تکلیف الهی شکل گرفت و این ویژگی‌ها، رمز ماندگاری آن است.

عالم دینی اهل سنت کردستان با تأکید بر اینکه ترور نمی‌تواند یک مکتب الهی را از بین ببرد، گفت: شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، فراتر از دو شخصیت نظامی، نماد یک جریان فکری، اعتقادی و اخلاقی هستند که ریشه در مکتب انقلاب اسلامی دارد و با شهادت، نه‌تنها تضعیف نشد بلکه استوارتر از گذشته مسیر خود را ادامه داد.

از قم ۱۳۴۲ تا تربیت فرماندهان جهانی

امام جماعت مسجد جامع سنندج با اشاره به تاریخ انقلاب اسلامی گفت: نظام اسلامی حرکت خود را در سال ۱۳۴۲ از شهر مقدس قم و در شرایطی بسیار محدود آغاز کرد، اما این نهضت الهی با تکیه بر ایمان مردم و رهبری الهی امام خمینی (ره)، روزبه‌روز گسترش یافت و سرانجام در سال ۱۳۵۷ به پیروزی رسید.

وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب، این نظام توانست نخبگان، اندیشمندان و مجاهدانی را تربیت کند که نه‌تنها در داخل کشور بلکه در عرصه‌های بین‌المللی نقش‌آفرین شدند و شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس از برجسته‌ترین نمونه‌های این تربیت‌یافتگان هستند.

صدور انقلاب؛ از شعار تا میدان عمل

ماموستا فرجی با بیان اینکه صدور انقلاب اسلامی تنها یک مفهوم شعاری نبود، تصریح کرد: صدور انقلاب در عمل و با تربیت انسان‌های مؤمن و مجاهد محقق شد؛ انسان‌هایی که توانستند پیام انقلاب اسلامی را در میدان‌های واقعی به جهان منتقل کنند.

وی گفت: شهید سلیمانی و شهید المهندس، با رفتار، اخلاق و مجاهدت خود نشان دادند که انقلاب اسلامی یک حرکت زنده و پویاست و می‌تواند الهام‌بخش ملت‌های مظلوم و آزاده باشد.

نقش شهید سلیمانی در منطقه؛ فراتر از حضور نظامی

امام جماعت مسجد جامع سنندج با اشاره به نقش شهید سلیمانی در منطقه، به‌ویژه در عراق، اظهار کرد: حضور حاج قاسم سلیمانی در کشورهای منطقه، صرفاً یک حضور نظامی نبود؛ بلکه او با نگاه عمیق اعتقادی، یک تشکیلات فکری، اخلاقی و مقاومتی ایجاد کرد که توانست نظام سلطه و امپریالیسم جهانی را به چالش بکشد.

وی افزود: این تشکیلات امروز نیز با وجود شهادت فرماندهانش، همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد و این نشان‌دهنده عمق و ریشه‌دار بودن مکتب مقاومت است.

چرا دشمن دست به ترور زد؟

ماموستا فرجی با تحلیل چرایی ترور این دو فرمانده مقاومت گفت: دشمنان اسلام و استکبار جهانی، تاب دیدن نفوذ معنوی، اخلاقی و اخلاص شهیدان سلیمانی و المهندس را نداشتند، زیرا این ویژگی‌ها موجب جذب نخبگان، جوانان مؤمن و نیروهای انقلابی در سراسر منطقه شده بود.

وی تصریح کرد: ترور ناجوانمردانه این دو شهید، نه از موضع قدرت، بلکه نشانه استیصال دشمن در برابر مکتبی بود که بر پایه ایمان، اخلاق و عمل صالح بنا شده است.

ماندگاری انسان‌ها در نگاه قرآن

امام جماعت مسجد جامع سنندج با تأکید بر مفهوم ماندگاری در تاریخ گفت: آنچه انسان را ماندگار می‌کند، نه قدرت ظاهری و نه امکانات مادی است، بلکه عمل به دستور الهی، اخلاص در نیت و پایبندی به اخلاق اسلامی است.

وی با استناد به آیات قرآن کریم افزود: خداوند در قرآن از «رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله علیه» یاد می‌کند؛ انسان‌هایی که بر عهد خود با خدا صادقانه ایستادند، برخی به شهادت رسیدند و برخی دیگر همچنان در مسیر حق باقی ماندند و این توصیف به‌خوبی بر شهیدان سلیمانی و المهندس منطبق است.

مکتب مقاومت؛ جریانی زنده و پویا

ماموستا فرجی تأکید کرد: مکتب مقاومت، یک شخص یا یک گروه محدود نیست که با حذف فیزیکی از بین برود، بلکه مکتبی ریشه‌دار است که در جان و دل انسان‌ها نهادینه شده و در طول تاریخ، پیروان آگاه و با بصیرتی خواهد داشت.

وی افزود: پیروان این مکتب از سختی‌ها هراسی ندارند و حتی اگر با شدیدترین فشارها و شکنجه‌ها مواجه شوند، هرگز تسلیم نخواهند شد، زیرا تسلیم‌ناپذیری جز ذات این مکتب الهی است.

عالم دینی اهل سنت کردستان در پایان با دعا برای علو درجات شهدای مقاومت، ابراز امیدواری کرد که جامعه اسلامی، بیش از پیش با الگوگیری از سیره این شهیدان، در مسیر حق و حقیقت گام بردارد و از رهروان صادق راه شهدا باشد.

در شرایطی که دشمنان مقاومت همچنان بر طبل تهدید و ترور می‌کوبند، مرور اندیشه و راه شهیدان سلیمانی و المهندس نشان می‌دهد که حقیقت، با خون خاموش نمی‌شود. شهادت این فرماندهان، نه نقطه پایان، بلکه آغاز فصلی تازه در حیات مکتب مقاومت بود؛ مکتبی که بر ایمان، اخلاق و اخلاص استوار است و تا زمانی که این ارزش‌ها در دل انسان‌ها زنده باشد، راه شهدا ادامه خواهد داشت.