انتصاب استراتژیک؛ بنیانگذار نیروی قدس، جانشین فرمانده کل سپاه شد

خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست: در مراسمی رسمی که امروز با حضور فرمانده کل سپاه، نماینده ولی فقیه در سپاه، رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا و جمعی از فرماندهان ارشد برگزار شد، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی با حکم حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به عنوان جانشین جدید فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب گردید. همزمان، از خدمات و تلاش‌های سردار دریادار پاسدار علی فدوی در دوران مسئولیت جانشینی قدردانی به عمل آمد.

این انتصاب در حالی صورت می‌گیرد که سپاه پاسداران به عنوان یکی از ارکان اصلی دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی، در شرایط پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی، نیازمند تقویت هماهنگی‌های داخلی و ارتقای آمادگی‌های عملیاتی است.

متن کامل حکم رهبر انقلاب

بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرتیپ پاسدار وحید شاه‌چراغی (احمد وحیدی)

نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده و پیشنهاد فرمانده کل سپاه، شما را به سمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می‌کنم.

ایفای نقش جهادی و انقلابی در ارتقای سطح آمادگی‌های عملیاتی و پیشرفت مقتدرانه مأموریت‌های سپاه و شتاب‌گیری در رفع نیازهای عمده معنوی و معیشتی کارکنان، در تعامل هم‌افزا با ستاد کل نیروهای مسلح، با لحاظ تدابیر فرمانده کل سپاه، مورد انتظار است.

از تلاش‌ها و خدمات سردار دریادار پاسدار علی فدوی در دوره مسئولیت تشکر می‌کنم. توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت دارم.

سید علی خامنه‌ای

۶ دی ۱۴۰۴

این حکم، شش محور کلیدی را به عنوان نقشه راه جانشین جدید برجسته کرده است: نقش‌آفرینی جهادی، ارتقای آمادگی عملیاتی، پیشرفت مأموریت‌ها، توجه به نیازهای معنوی و معیشتی کارکنان، تعامل مؤثر با ستاد کل نیروهای مسلح و رعایت تدابیر فرمانده کل سپاه.

سوابق سردار احمد وحیدی: از روزهای نخست انقلاب تا سطوح عالی فرماندهی

سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی (نام اصلی: احمد شاه‌چراغی)، متولد سال ۱۳۳۷ در شیراز، یکی از فرماندهان باسابقه و شاخص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که کارنامه‌ای طولانی در عرصه‌های نظامی، امنیتی و اجرایی دارد.

تحصیلات

کارشناسی مهندسی الکترونیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتری مطالعات استراتژیک از دانشگاه امام صادق (ع)

این ترکیب تحصیلات فنی و استراتژیک، وحیدی را به یکی از فرماندهان آکادمیک و صاحب‌نظر در حوزه دفاع و امنیت تبدیل کرده است.

پیوستن به سپاه و دوران دفاع مقدس (۱۳۵۹ به بعد):

وحیدی در سال ۱۳۵۹، اندکی پس از تأسیس سپاه پاسداران، به این نهاد پیوست. در دوران هشت سال دفاع مقدس، به سرعت به یکی از فرماندهان ارشد تبدیل شد و نقش مهمی در واحد اطلاعات سپاه ایفا کرد. او از سال ۱۳۶۰ مسئول واحد اطلاعات سپاه بود و در عملیات‌های مختلف، تجربه‌ای ارزشمند در فرماندهی و عملیات نظامی کسب کرد.

معاونت اطلاعات سپاه و نقش در تأسیس وزارت اطلاعات (دهه ۱۳۶۰):

وحیدی در تأسیس وزارت اطلاعات نقش مؤثری داشت و تا اواسط دهه ۱۳۶۰ معاون اطلاعات سپاه بود.

فرماندهی نیروی قدس سپاه (۱۳۶۷-۱۳۷۶):

او اولین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بود و در این سمت حساس، مسئولیت سازماندهی عملیات برون‌مرزی و فعالیت‌های فرامرزی سپاه را بر عهده داشت. این دوره، پایه‌گذار ساختار نیروی قدس به عنوان بازوی خارجی سپاه محسوب می‌شود.

مسئولیت‌های دفاعی پس از جنگ (۱۳۸۲-۱۳۹۲):

وحیدی در دولت هشتم معاون طرح و برنامه وزارت دفاع، در دولت نهم قائم‌مقام وزیر دفاع و در دولت دهم (۱۳۸۸-۱۳۹۲) وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود. در دوران وزارت دفاع، پیشرفت‌های قابل توجهی در خودکفایی دفاعی، از جمله رونمایی از سامانه‌های موشکی و تسلیحات بومی، رخ داد.

سمت‌های راهبردی و اجرایی (پس از ۱۳۹۲):

ریاست مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی (۱۳۹۲-۱۳۹۵)، ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی (۱۳۹۵-۱۴۰۰)، عضویت حقیقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست کمیسیون سیاسی-دفاعی-امنیتی آن. همچنین در دولت سیزدهم (۱۴۰۰-۱۴۰۳) وزیر کشور بود و مسئولیت‌های امنیتی داخلی را بر عهده داشت.

وحیدی دارای مدارک تحصیلی کارشناسی مهندسی الکترونیک، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و دکتری مطالعات استراتژیک است که این تخصص آکادمیک، همراه با تجربیات عملی، او را به یکی از فرماندهان صاحب‌نظر در حوزه راهبردی تبدیل کرده است.

اهمیت این انتصاب در شرایط فعلی

انتصاب سردار وحیدی به جانشینی فرمانده کل سپاه، نشانه‌ای از تأکید فرماندهی کل قوا بر تداوم رویکرد جهادی و انقلابی در سپاه است. با توجه به سوابق گسترده وحیدی در نیروی قدس، وزارت دفاع و کشور، این تغییر می‌تواند تقویت‌کننده هماهنگی بین بخش‌های عملیاتی، اطلاعاتی و معیشتی سپاه باشد. در شرایطی که منطقه غرب آسیا همچنان ناآرام است و تهدیدات خارجی ادامه دارد، بازگشت یک فرمانده با تجربه عملیات برون‌مرزی به سطوح عالی فرماندهی سپاه، پیام روشنی از تمرکز بر آمادگی همه‌جانبه و پیشرفت مقتدرانه مأموریت‌ها دارد.

این انتصاب همچنین می‌تواند به بهبود تعامل سپاه با ستاد کل نیروهای مسلح کمک کند و در رفع نیازهای کارکنان – که در حکم رهبر انقلاب برجسته شده نقش مؤثری ایفا نماید. سردار وحیدی در مراسم معارفه تأکید کرد که سپاه باید "تجسم دولت اسلامی و جامعه اسلامی" باشد و به عنوان خادمی کوچک، در مسیر تحقق مأموریت‌ها گام بردارد.

این تغییر، بخشی از چرخه طبیعی تکریم و انتصاب در نیروهای مسلح است که با قدردانی از خدمات سردار فدوی همراه بوده و نشان‌دهنده پویایی ساختار فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.