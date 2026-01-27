به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ «جعفر معتمد» طی حکمی به‌عنوان معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب شده است.

پیش‌تر، امیر دریادار «مهدی خواجه‌امیری» معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع بود.