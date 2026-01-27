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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

امیر«معتمد» معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شد

امیر«معتمد» معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شد

امیر سرتیپ معتمد به‌عنوان معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ «جعفر معتمد» طی حکمی به‌عنوان معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب شده است.

پیش‌تر، امیر دریادار «مهدی خواجه‌امیری» معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع بود.

کد مطلب 6733117
اكرم سادات حسيني شبستري

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