کاوسی: هزار عملیات امدادی در خراسان جنوبی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کاوسی عصر سهشنبه در گفتگو با رسانهها با اشاره به عملکرد این نهاد از فروردین تا پایان آذرماه، بیان کرد: طی این مدت هزار و ۱۴ حادثه توسط تیمهای امدادی پوشش داده شده است.
وی افزود: بیشترین مأموریتهای انجامشده مربوط به حوادث ترافیکی با تعداد ۷۷۵ مورد بوده که در محورهای مواصلاتی استان اتفاق افتاده است.
به گفته کاوسی، در کنار سوانح جادهای، امدادگران در ۴۶ مأموریت فوریتهای پزشکی، ۵۵ مورد عملیات جستجوی مفقودین، ۱۴ حادثه جوی، ۱۳ مورد سوانح کوهنوردی و همچنین حوادث صنعتی، آتشسوزی، زمینلرزه و محیطهای آبی حضور فعال داشتهاند.
وی با تأکید بر ظرفیت عملیاتی هلالاحمر استان گفت: چهار هزار و ۲۹۷ نیروی امدادی در قالب یک هزار و ۷۸۷ تیم عملیاتی در این مدت به میدان آمدهاند، گفت: همچنین ناوگان تجهیزاتی شامل یک هزار و ۷۰۳ دستگاه خودروی امدادی شامل آمبولانس، خودروی نجات و موتورسیکلت در عملیاتها به کار گرفته شده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه در این حوادث سه هزار و ۴۲۳ نفر حادثهدیده گزارش شده که از این تعداد یک هزار و ۸۹۷ نفر مصدوم بودهاند، گفت: از میان مصدومان، ۳۹۶ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۹۴ نفر به صورت سرپایی درمان دریافت کردند.
وی با بیان اینکه همچنین ۶۳ مصدوم و ۳۷ فوتی رهاسازی و ۱۶۷ نفر نیز اسکان اضطراری داده شدند، افزود: شهرستانهای قاین با ۱۵۵ حادثه، سربیشه با ۱۳۲ حادثه و نهبندان با ۱۰۲ حادثه بیشترین آمار را در این دوره داشتهاند.
کاوسی اظهار داشت: پایگاههای امدادی سربیشه، اسدیه و کلاته نو نیز به ترتیب با پوشش ۸۴، ۶۷ و ۶۲ حادثه، فعالترین پایگاههای استان بودهاند
