۱۴۲۰ کیلومتر از محورهای خراسان‌جنوبی برف‌روبی شد

بیرجند- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از انجام هزار و ۴۲۰ کیلومتر عملیات برف روبی و بازگشایی محورهای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با توجه به هشدارهای هواشناسی، کیپ های راهداری در سطح راه‌های استان و شهرستان‌ها و گردنه‌های برف‌گیر مستقر شدند، افزود: هزار و ۴۲۰ کیلومتر عملیات برف روبی و بازگشایی محورهای استان برف روبی شد.

وی ادامه داد: در این مدت حدود هزار و ۱۶۰ تن شن و نمک مصرف شده و به ۷۵ دستگاه خودروی گرفتار در برف هم کمک‌رسانی شده است.

جلال زاده از امدادرسانی به ۱۵۵ نفر از مترددین در محورهای مواصلاتی خبر داد و افزود: ۱۵۸ نفر از راهداران استان در قالب تیم‌های راهداری طی این مدت خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای را انجام داده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: ۹۵ دستگاه ماشین آلات راهداری در سطح استان و ۲۳ باب راهدارخانه و پایگاه راهداری مشغول خدمات رسانی به کاربران جاده‌ای و هم استانی‌ها بودند.

وی بیان کرد: از رانندگان خواستاریم تا در این شرایط جوی با احتیاط بیشتری رانندگی کنند و در صورت عدم ضرورت، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

