به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با توجه به هشدارهای هواشناسی، کیپ های راهداری در سطح راههای استان و شهرستانها و گردنههای برفگیر مستقر شدند، افزود: هزار و ۴۲۰ کیلومتر عملیات برف روبی و بازگشایی محورهای استان برف روبی شد.
وی ادامه داد: در این مدت حدود هزار و ۱۶۰ تن شن و نمک مصرف شده و به ۷۵ دستگاه خودروی گرفتار در برف هم کمکرسانی شده است.
جلال زاده از امدادرسانی به ۱۵۵ نفر از مترددین در محورهای مواصلاتی خبر داد و افزود: ۱۵۸ نفر از راهداران استان در قالب تیمهای راهداری طی این مدت خدماترسانی به کاربران جادهای را انجام دادهاند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی ادامه داد: ۹۵ دستگاه ماشین آلات راهداری در سطح استان و ۲۳ باب راهدارخانه و پایگاه راهداری مشغول خدمات رسانی به کاربران جادهای و هم استانیها بودند.
وی بیان کرد: از رانندگان خواستاریم تا در این شرایط جوی با احتیاط بیشتری رانندگی کنند و در صورت عدم ضرورت، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
