۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶

کلاهبردار ۱۶۰میلیارد تومانی در کاشان دستگیر شد

اصفهان - فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: متهمی که با وعده سرمایه‌گذاری در یک فروشگاه بالغ بر هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از شهروندان کاشانی کلاهبرداری کرده بود پس از ۲ سال فرار دستگیر شد.

سردار حمید علینقیان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی مطالبات مردمی و شکایت تعدادی از شهروندان شهرستان کاشان مبنی بر اینکه فردی برای سرمایه‌گذاری در یک فروشگاه مبالغی از آنها کلاهبرداری کرده و متواری شده است، دستگیری متهم در دستور کار مأموران انتظامی سازمان اطلاعات این شهرستان قرار گرفت.

وی ابراز کرد: متهم که با وعده سرمایه‌گذاری و پرداخت سود از یک هزار و ۲۰۰ نفر از شهروندان بالغ بر هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری و متواری شده بود پس از دو سال فرار با تلاش شبانه روزی و اقدامات فنی و اطلاعاتی مأموران در عملیات ضربتی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

