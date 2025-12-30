  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۰۴

دستگیری دو کلاهبردار رسیدساز جعلی در کیش

دستگیری دو کلاهبردار رسیدساز جعلی در کیش

بندرعباس- رئیس پلیس کیش از دستگیری دو کلاهبردار که با رسیدساز جعلی اقدام به ۱۰ میلیارد ریال کلاهبرداری در کیش کرده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی، اظهار کرد: پس از اعلام شکایت تعدادی از ساکنان به دلیل کلاهبرداری با استفاده از رسیدهای جعلی واریز وجه، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا کیش قرار گرفت.

وی افزود: کلاهبرداران با تماس و مراجعه حضوری در واحدهای صنفی پس از خرید و دریافت کالا با ارائه رسیدهای جعلی از فروشگاه‌های مختلف کلاهبرداری می‌کردند.

قاسمی عنوان کرد: کلاهبرداران شناسایی و دو متهم دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: پس از بررسی تلفن همراه متهمان، مشخص شد ۲۷۸ فقره رسید جعلی صادر و مبلغی معادل ۱۰ میلیارد ریال از مالباختگان دیگر شهرها کلاهبرداری شده است.

رئیس پلیس جزیره کیش عنوان کرد: مردم نسبت به فعال سازی پیامک حساب بانکی خود اقدام کنند تا پس از تراکنش بانکی از مانده حساب و تراکنش‌ها مطلع شوند.

کد خبر 6707966

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها