دستگیری دو کلاهبردار رسیدساز جعلی در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی، اظهار کرد: پس از اعلام شکایت تعدادی از ساکنان به دلیل کلاهبرداری با استفاده از رسیدهای جعلی واریز وجه، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا کیش قرار گرفت.

وی افزود: کلاهبرداران با تماس و مراجعه حضوری در واحدهای صنفی پس از خرید و دریافت کالا با ارائه رسیدهای جعلی از فروشگاه‌های مختلف کلاهبرداری می‌کردند.

قاسمی عنوان کرد: کلاهبرداران شناسایی و دو متهم دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: پس از بررسی تلفن همراه متهمان، مشخص شد ۲۷۸ فقره رسید جعلی صادر و مبلغی معادل ۱۰ میلیارد ریال از مالباختگان دیگر شهرها کلاهبرداری شده است.

رئیس پلیس جزیره کیش عنوان کرد: مردم نسبت به فعال سازی پیامک حساب بانکی خود اقدام کنند تا پس از تراکنش بانکی از مانده حساب و تراکنش‌ها مطلع شوند.